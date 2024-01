Il parere dei cittadini: "È un favore ai ricchi che si spostano in taxi": "No, misura virtuosa"

Un fiume in piena. Alla redazione del Carlino arriva un tagliando dopo l’altro, con pareri – contrari o favorevoli – alla Città 30, il provvedimento partito, di fatto, martedì con le prime multe. A questi si aggiungono le migliaia di interazioni sul nostro sito online, oltre agli interventi degli utenti sui canali social. Tutti i lettori possono contattarci, nell’articolo di spalla le modalità per utilizzare il coupon che trovate sotto, in questa pagina. È possibile esprimersi anche sul nostro sito online. Nella Bologna che rallenta e non può fare a meno di dividersi sul progetto, anche il Carlino vuole mantenersi punto di riferimento per i lettori.

Trenta chilometri orari? Metidate cittadini, meditate. Ricordo agli elettori e non della illuminata giunta Lepore che l’applicazione dei trenta chilometri orari provocherà un problema dopo l’altro. Ritari nelle consegne, negli spostamenti di lavoratori e turisti, per i mezzi di assistenza caldaie/ascensori, cancelli automatici, consegne merci e pasti alle mense degli ospedali, asili e fabbriche. Sarà un favore alla ’Bologna bene’ che vive sui Colli o in Saragozza alta, che può permettersi un taxi ogni volta che servirà, evitando le multe. Gli operai, invece, si beccheranno una sanzione dopo l’altra. È questo il sindaco della sinistra bolognese? Ricordatevelo ai seggi.

L. Stufati

Sì, sono favorevole alla Città 30, eccome. Ed anche favorevole ad una maggiore diffusione di autovelox e dissuasori. Purtroppo non ne potrò godere come ciclista, che non sono mai stato, ma mi sarebbe piaciuto vivere in una città tipo olandese, bici e tram dappertutto e a tutte le ore. E poi, tra semafori (non-intelligenti), file ed impedimenti vari, non è che si vada tanto di più, no? Magari la notte, ma allora sarebbe meglio di no

Francesco Cirnigliaro

Ho votato ’no’ al vostro sondaggio, e sono contraria a questo nuovo provvedimento. Mi spiego: trenta chilometri all’ora sono un limite necessario per le vie del centro storico o in presenza di strade con particolari criticità. Nel resto della città, credo che, se osservato, il limite dei 50 chilometri orari possa essere sufficiente.

Lettera Firmata

È importante che i media diffondano notizie vere cercando di non strumentalizzare questa misura per raccogliere consenso politico. Più piste ciclabili ad uso esclusivo e corsie riservate per gli autobus renderanno molto più digeribile questa decisione, che rimane virtuosa.

Commento online sul sito

Nelle strade principali che vanno verso il centro basterebbe creare tutti sensi unici: basta guardare la piantina di Bologna per capire che è una ’ruota’ con i raggi. E lasciare il limite a 50 chilometri orari.

Commento online sul sito

Sono bolognese di generazione in generazione, ed è la prima volta nella vita che scrivo su come un sindaco gestisce la mia città. Mantenere i 30 chilometri orari è impossibile e pericoloso: viaggio spesso in scooter e il mio sguardo è rivolto continuamente al contachilometri e non alla strada. Faticoso anche capire se si va alla velocità dei 35 piuttosto che dei 37, senza contachilometri digitale è molto facile sbagliarsi. Ma per rendere più sicura una città, soprattutto alcune strade come quelle a ridosso di ospedali o scuole, non era più semplice mettere dei dossi, inasprire le regole già esistenti, aumentare le multe e mettere qualche pattuglia in più? O davvero tutto ciò è stato fatto per fare cassa?

Raffaella Nanni

Se l’ obbiettivo era quello di ridurre l’ inquinamento e le auto circolanti, non ci siamo. Bologna non ha una metropolitana o un servizio bus efficace come molte città europee dove è stato introdotto il limite dei 30. I cittadini bolognesi devo ribellarsi a questo modus operandi senza logica che serve solo alle amministrazioni per piantare delle bandierine.

Commento online sul sito

Multano anche le biciclette? Perchè una bici elettrica può toccare abbondantemente i 45-50 chilometri all’ora, eppure in quel caso non c’è l’obbligo del casco, di protezioni e di assicurazioni... Inoltre sono scettico sull’annunciato risparmio di consumi. Ho trovato analisi con auto 1.0 Hybrid Full o ’miste’. Ma con un’auto 1.6-2.0 diesel si inquina davvero di meno, considerato che l’esposizione è più lunga?

Commento online sul sito

Ripristinare controlli continui sul limite dei 50 Km/h sul territorio di Bologna, e limitare a quota 30 chilometri solo entro la cinta delle mura, per le vie del centro storico.

Commento online sul sito