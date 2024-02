Il parere dei lettori: "La città è più sicura": "Per me è no, misura totalmente ideologica"

L’opinione di lettori e cittadini sulla Città 30 resta divisa, certo, siamo ancora nel periodo di ’rodaggio’. C’è chi si esprime a favore e chi scuote la testa. Le proposte per migliorare il provvedimento fioccano ma c’è anche chi, a questa Città 30, non si sente di suggerire niente. Insomma, il dibattito continua e non accenna a fermarsi. Tra coupon inviati alla redazione di via

Mattei, mail arrivate al nostro indirizzo postale e commenti online, il fiume di opinioni non intende arrestarsi. Ecco alcuni esempi scelti dalla redazione.

***********

No, in più per me con la velocità a 30 Km all’ora l’inquinamento aumenta perché si creano code. È risaputo: più i motori sono accesi e più inquinano. Per ridurre la velocità e gli incidenti in alcune strade basta mettere dei dossi tipo in Via Saragozza, Vis Murri, A. Costa. Con le multe si fa cassa. Le cifre previste nelle varie voci dei bilanci preventivi, devono essere realizzate.

Lettera firmata A. C.

***********

Per me è no, suggerirei di tornare al vecchio limite dei 50 km/h ed eventualmente di tenere i 30 solo dentro le mura e nei pressi di punti sensibili come scuole e ospedali.

Lettera firmata M. Raffellini

***********

No, ho raccolto alcuni pareri e domande degli abitanti del palazzo in cui vivo, di seguito il riassunto. Rispettare i 50 era sufficiente, per me è no, i 30 Km/h applicati in modo indiscriminato sono senza senso, perchè via Murri è a 30 e via Toscana no? E ancora, il limite dei 30 è giusto solo nei pressi di scuole e ospedali e via Murri, per viabilità, è uguale a via Parisio? Non credo.

Franco Febbo

***********

Per me è sì, con questo limite la città diventa più sicura per chi non è in macchina. Stare al volante è una responsabilità e può essere pericoloso. Nel 2024 sono morte nell’area urbana 25 persone. Se la macchina va a 30 km/h è molto meno probabile che un pedone o un ciclista perda la vita. Chi guida inoltre impara ad avere più rispetto per gli altri soggetti della strada e fa più attenzione. Al momento ci sono molti cantieri in città e questo crea difficoltà al traffico ma passeranno.

Commento online

***********

Per me è no, ecco una riflessione: può funzionare in Svizzera e nei paesi del nord Europa, non certo in Italia, prima vanno risolti e resi più efficienti i trasporti, poi ci sono altre priorità incombenti da risolvere come ridurre la cementificazione e l’abbattimento di alberi. Il traffico scorreva già lentamente prima in molte zone ed orari. La segnaletica poi è stata posizionata troppo in alto. L’italiano medio è un essere addormentato che ai 30 ha ancor meno riflessi, dunque diventa ancora più pericoloso. Mancano corsi di guida sicura, semafori in curve cieche pericolose e mortali, una formazione del cittadino modello che lo tratti come una persona sveglia, non come un imbranato. Questo il mio umile parere, in 30 anni di guida non ho mai causato un incidente e ne ho evitati diversi, la mia guida è sportiva, libero presto la strada. Ritengo inoltre che tenere gli occhi sul tachimentro sia pericoloso quasi quanto guardare il cellulare! Ci vorrebbero più cartelli che invitano al buon senso, più vigli che invece di multarti, ti invitano a rallentare, pene più severe per chi ha atteggiamenti estremi. E inoltre ormai la maggior parte degli italiani che conosco, medi o avanzati, non stima il sindaco, il governo e perciò non si fida. Una sola questione non è il punto, è parte dell’insieme.

Francesca Lelli

***********

Per me la risposta è sì, finiamola coi piagnistei, in questa norma non vi è nulla di così insormontabile. Si tratta solo di avere più rispetto per tutti. La domanda che dobbiamo farci è: quanto siamo disposti a fare per la comunità facendo un minimo di sacrifici in più?

Commento online

***********

Per me è una misura unicamente ideologica basata sulla guerra alle auto. Sarei paradossalmente d’accordo se ci fosse serietà da parte della amministrazione nel perseguire ogni forma di mobilità scorretta in citta; alcuni esempi. Molto del traffico su due ruote è costituito da biciclette illegali unicamente elettriche (non si pedala) che sfrecciano ovunque. Le biciclette a noleggio, pure queste elettriche, vanno sotto portici e vengono lasciate in ogni dove. Monopattini su marciapiedi. L’unica volontà è quella di piegare la città ai voleri ben poco democratici e ben lontani dal nome del partito che (dicono) di rappresentare.

Commento firmato C. G.