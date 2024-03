Il parere delle persone sull’aumento del crimine : "Le forze dell’ordine dovrebbero reagire di più"

Noi studenti della scuola media Salesiana di Bologna abbiamo intervistato i passanti vicino al teatro Testoni per capire cosa pensassero riguardo le baby gang e la criminalità a Bologna. Molte persone sostengono che le principali cause della diffusione della criminalità tra i giovani siano molte, come l’influenza della tecnologia e il cattivo controllo dei genitori verso i figli. Altri sostengono che il problema sia nell’istruzione dei giovani che è diversa in base allo stato economico delle famiglie. Un’istruzione sbagliata li porta a compiere atti criminali. Per questo si radunano in baby gang commettendo reati per ’rendersi fighi’ o per noia.

Per evitare che si verifichino crimini ci sono varie soluzioni, fra le quali un controllo maggiore delle città da parte della polizia. Una maggiore sicurezza dovrebbe sempre esserci, ovunque, rendendo il territorio urbano un posto più tranquillo in cui vivere. Se ciò non aiutasse, allora bisognerebbe ricorrere a leggi più solide che possano essere d’aiuto nel prevenire i reati. Tra le persone ci sono degli ottimisti, che ripongono la loro fiducia in un cambiamento; i pessimisti invece ritengono che si possa arrivare a vivere in una città dominata dal crimine.

Ebbene sì, le interviste sono terminate: c’è chi pensa che non sia un problema immediato, chi invece non si fida neanche ad uscire da sola, qualcuno pensa persino di dover stangare i ragazzi con una mazza da baseball per educarli meglio, ma è il modo corretto?

Ed entro il 2050 dove finiremo?