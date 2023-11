Il Parmigiano Reggiano di Gaggio campione del mondo dei formaggi

Con il suo Parmiggiano Reggiano, il caseificio sociale Fior di Latte di Gaggio Montano ha conquistato la medaglia "Super Gold" al World Cheese Awards, una manifestazione che in ambito caseario è paragonabile a un campionato mondiale. La competizione si è disputata a Trondheim in Norvegia e al termine dei vari assaggi il Parmigiano Reggiano è risultato il formaggio più premiato al mondo, un riconoscimento importante se si considera che si è dovuto confrontare con altri 4.501 formaggi diversi provenienti da 43 paesi. La Nazionale del Parmigiano Reggiano che ha gareggiato era composta da 99 caseifici provenienti dalle cinque province che formano il comprensorio, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova, e l’esito finale è stato storico con 137 medaglie conquistate di cui 3 Super Gold, 27 d’oro, 44 d’argento e 63 di bronzo. A questo ricco bottino si aggiungono le 13 medaglie (4 ori, 2 argenti e 7 bronzi) riconosciute a caseifici che si sono iscritti indipendentemente al concorso e che fruttano a questo prodotto Dop un totale di 150 medaglie.

Il caseificio Fior di Latte ha scelto di far parte della Nazionale del Parmiggiano Reggiano mettendosi per la prima volta al collo quel "Super Gold" che non aveva ancora vinto. "Ci siamo aggiudicati un riconoscimento molto importante – spiega Mario Palmieri, uno dei soci storici di questa realtà – nella categoria della stagionatura 18-23 mesi. Abbiamo anche ottenuto un argento con la stagionatura 24-29 mesi a dimostrazione di quanto sia di qualità la nostra produzione. Siamo fortemente radicati nel nostro territorio e siamo orgogliosi delle nostre radici montanare". I numeri dicono che il Fior di Latte lavora 50mila quintali di latte all’anno producendo 10mila forme di Parmigiano e altri prodotti caseari "morbidi". Oltre ai tre punti vendita presenti a Gaggio Montano, Vergato e Pescia, è possibile l’acquisto on line, un esempio di come la gestione abbia saputo abbinare negli anni la tradizione alla modernità.

E’ costituito da 13 soci e il loro presidente è Daniele Vignudelli coadiuvato dalla vicepresidente Lara Boffoli. Il ruolo di casaro è ricoperto da Maurizio Raimondi che, insieme alla moglie Paola Florini, si occupa della produzione di alimenti di tipo caseario, utilizzando metodi e tecnologie specifiche in ogni fase di lavorazione del latte. Il caseificio è nato nel 1965 e ha iniziato la produzione nel 1968 e con questo "Super Gold" ha festeggiato nel migliore dei modi i suoi 55 anni di attività.

Massimo Selleri