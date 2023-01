Il Parri compie 60 anni ma ha un cuore giovane

Sessant’anni e non sentirli, soprattutto quando si è custodi di 150mila volumi e si racconta la grande storia. Perché è vero che la parola ‘storia’ suscita spesso una reazione di pesantezza, come racconta Luisa Cigognetti, responsabile della Sezione audiovisivi dell’Istituto storico Parri, ma è anche giusto ricordare come l’istituzione sia, nella comunicazione, davvero contemporanea. Tanto che oggi alle 18,30, nella giornata che celebra sei decenni di vita del Parri, il presidente Virginio Merola converserà con Bebo Guidetti e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale al Refettorio dell’istituto in via Sant’Isaia 20 e a seguire dj set Resistent a cura di Ms Godbaby e The Soul Intruder.

Cigognetti, quando avete deciso che bisognasse parlare una ’lingua’ ben comprensibile agli utenti più giovani?

"Che la storia non dovesse essere qualcosa di noioso ci è sempre stato chiaro, come l’attenzione a forme di comunicazione legate al presente. È da più di trent’anni che produciamo audiovisivi, che facciamo filmati, quindi siamo in linea con la nostra tradizione. Da qualche anno, però, con i social e delle forme di comunicazioni digitali, abbiamo voluto adeguarci e in più ampliare i nostri pubblici. Puntavamo più sull’ambiente universitario e gli specialisti, adesso ci siamo allargati agli studenti e a chiunque voglia interessarsi a temi di storia".

Meno accademia, più ‘strada’. "Certo, meno accademia più comunità, anche perché conoscere la storia è importante non solo per chi fa l’università, ma anche per difendersi, oggi, e farsi una propria opinione, soprattutto nell’era delle fake news. Quindi anche chi non è di certi ambienti può utilizzare il Parri come un centro d’informazione".

Cosa si può venire a fare al Parri, a parte consultare i tanti libri di storia?

"Si può venire a studiare. Abbiamo sale studi molto confortevoli e soprattutto una biblioteca specializzata in storia. Si può venire qui anche se non si prendono i libri oppure si può consultare l’archivio multimediale tra video e pellicole".

Di cosa parleranno i due artisti de Lo Stato Sociale e il presidente Merola?

"Abbiamo chiesto a Lodo e Bebo di essere nostri testimonial, proprio per trasmettere il fatto che il Parri non è un archivio polveroso e che invece si rivolge alle nuove generazioni. Proprio Lo Stato Sociale si è spesso impegnato su storie legate a tematiche della città, come nel brano Linea 30, dedicato alla strage del 2 agosto, poi raccontata in un libro. Il loro impegno e la loro educazione civica sono in sintonia con il nostro Istituto e il dialogo di oggi sarà su questi temi e su come raccontare un episodio così drammatico della nostra città".

Benedetta Cucci