Il parroco ricorda Bruno: "Ora tocca a noi esserci"

Tre rintocchi di campane in segno di lutto. Il ricordo nella messa di domenica mattina. Il pensiero condiviso con la comunità di Sant’Agata Bolognese al tramonto, davanti alla chiesa Ave Maria in via San Luca, appena fuori dal centro del paese, all’angolo tra via 21 Aprile 1945 e via Ca’ Vecchia. Qua si sono ritrovate un centinaio di persone. Domenica sera c’era anche il parroco don Giovanni Bellini che durante l’ultima rogazione per la Madonna di San Luca ha ricordato la vittima della tragedia di San Matteo della Decima, Bruno Ansaloni di 56 anni, imprenditore agricolo residente in via Pedicello, padre di due figli, di 17 e 23 anni.

"Bruno, per come lo conosco, è già in paradiso, su questo non credo ci siano dubbi. Ma c’è chi resta qui: una moglie-mamma e due figli. Questo è il momento in cui la comunità, e ci credo, saprà essere madre. Tutti ci prendiamo l’impegno che Bruno ci consegna: abbiate cura di mia moglie e dei miei figli. Noi questa cosa non la faremo per dovere, ma perché in nome di Maria e Gesù Cristo sarà la cosa più grandiosa che ognuno di noi desiderava fare. Non dovremo fare cose immense, ognuno ci metterà il suo pezzetino. Ma ora tocca a noi. Davanti a Maria ci prendiamo l’impegno di farlo, con tutto il cuore di madre che questa comunità, fidatevi, ha. Ed è grande. Un compito tosto e faticoso".

Proprio pochi giorni fa Bruno, insieme alla sua famiglia, aveva partecipato alle rogazioni in cui l’immagine della Madonna di San Luca viene portata in giro per il paese e per le campagne. "Segno di una famiglia affiatata, semplice e discreta. Un uomo gentile, sorridente e umile", lo ricordano ancora così alcuni cittadini di Sant’Agata Bolognese. Domenica mattina, se non si fosse consumata la tragedia, Bruno e la moglie sarebbe dovuti essere, con il loro banchetto di frutta e verdura, al mercato cittadino, sotto al muro rosso di Porta Otesia, proprio davanti al Comune. Ma una tragica coincidenza ha voluto che i due fossero lì, in via Fossetta, nell’incrocio con via Nuova, a San Matteo della Decima, nel comune di San Giovanni in Persiceto. Proprio nel momento in cui una Bmw sfrecciava a tutta velocità, fuggendo dai carabinieri. Da bravi genitori stavano andando a prendere la figlia 17enne al Carnevale di Decima. Erano vicini ad abbracciarla. Per poi caricarla e portarla a casa. Una tragedia che ha segnato per sempre una splendida famiglia.

