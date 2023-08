Il partigiano dei diecimila lucchetti "Li collezionava per il gusto di aprirli"

di Stefano Marchetti

CEDOGNO (Parma)

Yiuana, come una parola magica e misteriosa. "Era la combinazione del mio primo lucchetto: me lo aveva regalato il mio amico Flemo, prima che andassi in guerra. Con quello è iniziato tutto...", raccontava Vittorio Cavalli, classe 1923, ex combattente e partigiano, falegname, cultore dell’arte, già dipendente del teatro Regio di Parma. Eclettico e irrefrenabile, Cavalli ha creato negli anni una straordinaria collezione di lucchetti, chiavi e meccanismi di chiusura di tutto il mondo e di tutte le epoche. "Era un uomo dalla curiosità inesauribile", ricorda il figlio Gastone. Già, perché Vittorio è volato via poche settimane fa, alle soglie dei suoi bellissimi cento anni, ma qui nel borgo di Cedogno, sul primo Appennino affacciato sulla valle dell’Enza, proprio al confine fra le province di Parma e di Reggio Emilia, restano la sua testimonianza e la sua eredità nel grazioso Museo dei lucchetti, aperto (grazie al Comune e ad alcuni sponsor) già una ventina di anni fa. Sono stati almeno diecimila i pezzi ritrovati da Cavalli in anni di ricerche costanti, pazienti e quasi forsennate: tra le vetrine illuminate, si compie un viaggio nella storia di lucchetti, ma anche nella vita di chi li ha tanto amati.

Era il 1943 quando Vittorio Cavalli dovette partire per la guerra: fu inviato a Trento. Come valigia si era costruito una cassetta di legno ma gli mancava un lucchetto per chiuderla: "Me lo portò il mio amico, facendo otto chilometri a piedi nella neve: non volle nulla in cambio. E questo suo gesto mi è rimasto sempre nel cuore". Agli inizi di settembre, la caserma fu bombardata. "Ci furono morti e feriti. Io ero fuori di pattuglia e mi salvai – disse Cavalli – ma la cassetta, con il lucchetto, rimase sotto le macerie. Non la trovai più". Venne poi la lotta di Liberazione, Vittorio combatté nella valle dell’Enza, fu anche fatto prigioniero a Ciano. Terminata la guerra, gli tornò in mente quel primo lucchetto perduto con la combinazione Yiuana "e fu così che iniziai a cercare e raccoglierne di ogni genere". "Andava ovunque, dai fabbri, dai rottamai, ai mercati – spiega anche l’amico Franco Boraschi –. E quando per lavoro si trovava in qualche città, cercava sempre qualche lucchetto da aggiungere alla collezione". A volte – rivelava Vittorio Cavalli – i lucchetti gli venivano regalati dagli artigiani che andavano a montare cancelli elettrici: la vecchia serratura non serviva più, ma per Vittorio non andava gettata.

Nel museo di Cedogno (ricavato in una ex stalla, a pochi passi dall’abitazione di Vittorio Cavalli) vediamo dunque tutti i generi di lucchetti, enormi, possenti oppure minuti e piccolissimi come gioielli: quelli a molla trasversale e quelli a tamburo dentato, quelli zoomorfi che riproducono elefanti o leoni, e i lucchetti talismanici, a volte con segni cifrati, che taluni popoli adottavano per tenere lontani gli spiriti maligni. Ci sono esemplari della Persia e del Rajastan, della Francia e della Germania, del ‘500 e dell’800. Qualche serratura ha un segreto: un lucchetto richiede addirittura tre chiavi e tre aperture diverse, naturalmente ben nascoste. Sono spesso capolavori di artigianato e anche di ingegneria meccanica, realizzati a mano, creati per durare nel tempo: incredibili, nella nostra società dell’usa e getta e del ‘fatto in serie’. Per Vittorio ogni lucchetto era come una sfida, prima di tutto con se stesso. "Lui li ha raccolti unicamente per riuscire ad aprirli – è scritto nell’introduzione del catalogo del museo –. Li sgrassava, puliva, studiava per bene, abbinava la chiave giusta o tentava di indovinarne le combinazioni e i trucchi più diabolici". Qualche lucchetto ha resistito: uno francese del secolo XIX ha otto tamburi di ottone e una combinazione con milioni di possibilità, quasi come il cubo di Rubik. Vittorio ci ha provato, tuttavia quello era troppo complicato da sbloccare. Ed è forse la metafora di una vita, di una lunga vita: inseguiamo sempre una luce, una verità, ma in fondo resta qualche porta da aprire. Vittorio, l’ultimo partigiano, non ha mai smesso di cercare.