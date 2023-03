Il Passante avanti a tutto green Alberi e riqualificazione dei parchi Così Autostrade gioca d’anticipo

Dopo il via libera del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, l’altro giorno in città, che ha tolto ogni dubbio ("l’opera si fa"), il Passante fa un altro passo avanti in versione green.

Autostrade, infatti, "grazie al supporto del Comune di Bologna", è pronta ad anticipare parte delle attività di rinverdimento previste nel lotto 2 del progetto del Passante.

Si tratta di interventi per aumentare il verde e di mitigazione ambientale che verranno effettuati in parchi a ridosso del tracciato del Passante. Nel dettaglio: al Parco Rabin (zona Dozza) verranno piantati 300 alberi di specie autoctone selezionate (ad esempio quercia, pioppo, olmo, carpino) e verranno effettuati interventi di ammodernamento del sistema di irrigazione; il Giardino Morandi Manzolini (zona Corticella), invece, verrà arricchito da cento alberi di specie autoctone selezionate.

Nel Parco V.Tanara (zona Roveri), invece, Aspi riqualificherà illuminazione, arredi e aree gioco; le attività del cosiddetto rinverdimento "verranno avviate nei tempi compatibili con il ciclo di vita di ciascuna delle specie individuate e comunque a partire dal prossimo autunno". Proseguono intanto, "come da cronoprogramma", gli interventi propedeutici alla fase realizzativa del Passante in diverse aree di Bologna, "senza generare significativi impatti sulla viabilità urbana", specifica Autostrade. Si tratta nello specifico di attività di ripulitura, recinzione e bonifica da ordigni bellici, da effettuare in 19 aree in gran parte a ridosso dei sottopassi della Tangenziale.

I lavori procedono in parallelo con i cantieri per il riposizionamento dei sottoservizi, che in questa fase riguarda via Arcoveggio. È previsto infine l’avvio dei lavori per la realizzazione di un primo campo base, collocato in zona Fiera (Via Zambeccari), su un terreno messo a disposizione dall’Ente Fiera".

Insomma, la fase operativa è partita. Lunedì è previsto un incontro in viale Aldo Moro con Regione, Comune, Città metropolitana e Autostrade per fare il punto sui tempi, compresi quelli delle opere compensative e complementari. La stima per i primi ’cantieroni’ (con le prime ruspe) cerchia in rosso i mesi di giugno e luglio dell’anno prossimo. In quell’occasione partiranno le ruspe vere.