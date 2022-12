Il Passante avanza tra le critiche Fd’I: "Opere extra per migliorarlo"

La cosiddetta ’fase zero’ del Passante partirà a breve. Ma nel frattempo gli esponenti di Fratelli d’Italia – da sempre contrari all’opera – puntano su opere extra. Dall’opportunità di approfondire il potenziale di un nuovo svincolo autostradale sull’aeroporto Marconi, anche in un’ottica strategica, così come di valutare migliorie alla viabilità locale nella zona compresa tra San Donato e zona Roveri. Ma non solo. Tra le opzioni, oltre alla bretella Reno-Setta, è stata paventata l’opportunità di pensare alla bretella tra Pianoro e Sasso Marconi.

Un pacchetto di interventi che Fd’I ha esposto ad Autostrade per l’Italia in un incontro dello scorso 16 dicembre. Mentre si avvia la ‘fase zero’ , con il campo base e le aree tecniche in zona Fiera, e l’avvio da gennaio delle attività di bonifica degli eventuali ordigni bellici rilevati, gli interventi di rinnovamento delle infrastrutture destinate a ospitare le reti di fibra ottica che attraversano le arterie cittadine e l’adeguamento di tutti i varchi autostradali nel tratto interessato dai successivi lavori, si ragiona sugli investimenti sulle vie adduttive. I lavori propedeutici all’allargamento di tangenziale e autostrada dureranno 12 mesi, quasi esclusivamente in zone esterne alla viabilità, senza alcun impatto sul traffico autostradale in orario diurno. Il Passante costerà 1,5 miliardi, a quali si aggiungono altri 250 milioni per interventi migliorativi. Interventi che sono caldeggiati da tempo da Fratelli d’Italia. Per gli esponenti di Fd’I, il senatore Marco Lisei e la capogruppo del partito in Regione, Marta Evangelisti, "ci sono alcune opere ritenute utili a contenere danni e disagi che certamente si verificheranno nei prossimi anni". Un nuovo svincolo autostradale sull’aeroporto Marconi, ad esempio. Ma anche migliorie alla viabilità locale nella zona compresa tra San Donato e zona Roveri, la bretella Reno-Setta o quella tra Pianoro e Sasso Marconi. "Inoltre la società ha confermato la disponibilità a valutare la fattibilità di nuovi tratti coperti degli assi stradali a traffico intenso, in prossimità delle aree abitate", hanno sottolineato Lisei ed Evangelisti.

"Agli esponenti di Autostrade, abbiamo ribadito tutta la nostra contrarietà alla realizzazione dell’opera che, dopo trentacinque anni di inutile dibattito, è rimasta ferma alla soluzione prospettata e progettata negli anni Ottanta", spiegano il senatore la consigliera regionale, da sempre a favore del Passante Sud. Ma visto che la partenza dell’opera ormai è imminente, Lisei ed Evangelisti, "per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini", hanno evidenziato le preoccupazioni riguardo la cantierizzazione, la viabilità, in particolare sulle aree strategiche della città. Da qui, la richiesta di valutare opere extra che "la società ha recepito riservandosi ulteriori verifiche".

E gli interventi green ’spinti’ dall’amministrazione Lepore?

Lisei ed Evangelisti puntano il dito in merito: "Abbiamo constatato che attualmente nulla è stato previsto formalmente in merito, cosa che ci sorprende vista le roboanti dichiarazioni della sinistra che governa la città. Di green non c’è nulla se non chiacchiere. Noi, invece, proseguiremo il lavoro per portare miglioramenti veri per i cittadini".