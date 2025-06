Bologna, il Passante che non c’è. Il centrosinistra insiste: "Ora basta polemiche. Vediamoci e parliamo"

Da una parte il Governo, che ha definitivamente tombato il Passante di Mezzo. Dall’altra le amministrazioni locali, che premono per trovare una soluzione alla necessità – da 30 anni e passa a questa parte – di bypassare il nodo del traffico bolognese e condannano l’immobilismo. In mezzo, restano i cittadini, confusi e smarriti rispetto ai cambi in corsa e ai progetti che piano piano prendono uno il posto dell’altro.

Dopo l’annuncio della ‘morte’ dell’allargamento congiunto di autostrada e tangenziale così come era sempre stato pianificato e l’incontro a Roma tra il ministro Matteo Salvini e i nuovi vertici di Aspi, Bologna si è svegliata ancora più assetata di risposte. E con la voglia di sedersi attorno a un tavolo e analizzare le strade alternative al Passante (un dossier potrebbe arrivare al Ministero già la prossima settimana).

"Voglio essere chiaro: non c’è nessuna intenzione sia da parte della Regione che del Comune di fare polemica gratuita – taglia corto il governatore Michele de Pascale –. Noi l’opera la vogliamo realizzare e siamo abituati a dire le cose come stanno: da tempo chiediamo di essere ricevuti. È legittimo capire quale sia l’intenzione del Governo. Salvini si metta nei nostri panni: abbiamo parlamentari della maggioranza che sul territorio parlano di fare tunnel sotto la montagna o di boulevard alberati e poi non partecipiamo alle riunioni istituzionali, dove vengono prese le decisioni. Qualche dubbio sulla serietà dell’interlocuzione credo possa venire. Serve sedersi a un tavolo, altrimenti come posso commentare un progetto senza vederlo? Vogliamo aumentare la sicurezza del nodo di Bologna. Nessuno è contrario a dire ‘facciamo un’opera che costi meno e abbia la stessa efficacia’. Ma qual è quest’opera?".

Dello stesso avviso Irene Priolo, assessore alla mobilità in viale Aldo Moro: "Attendiamo il confronto per decidere cosa fare. Il nodo di Bologna non è solo il Passante: se bisogna intervenire, va stabilito come assieme agli enti locali e alla Regione si decida come intervenire. C’è un ‘imbuto’ e questa situazione non migliora la qualità di vita dei cittadini".

A Palazzo d’Accursio prende parola l’assessore Michele Campaniello, collega di Priolo: "Non accetteremo passi indietro sulla protezione della città e le opere verdi". Il riferimento di Campaniello è agli interventi green di compensazione e alle altre opere satellite del Passante di Mezzo, come il nodo di Funo.

"Il Passante è un’opera di interesse nazionale, ma Bologna non va penalizzata – insiste Campaniello –. Dagli anni ‘60 sopportiamo il traffico che ci attraversa. L’investimento per il Passante serva a migliorare lo stato delle cose. Serve un progetto attuabile e non un rinvio della discussione per anni. Al tavolo con il Mit, Bologna metropolitana deve essere presente e ascoltata".

Nel botta e risposta politico, insomma, la priorità sembra quella di un confronto, un dialogo tra Bologna e Roma che al momento pare ai minimi termini. Si vedrà, con la speranza che i bolognesi debbano aspettare meno che in passato per arrivare prima o poi a una risposta definitiva sul nodo autostradale.