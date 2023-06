Il Passante corre verso i maxi cantieri Dalla bonifica bellica agli espropri

Paolo

Rosato

Sono soltanto due gli ‘ordigni’ che finora sono stati trovati durante la bonifica bellica legata al Passante di nuova generazione, la grande opera stradale che in città sta già avanzando con i primi cantierini. Si tratta – si apprende da fonti di Autostrade per l’Italia – in verità di proiettili di artiglieria o di mezzi corazzati: uno è stato ritrovato nel parco Eugenio Montale (zona via Scandellara), l’ordigno è stato preso in carico dalle Forze Armate nei giorni immediatamente successivi il ritrovamento, ai primi di maggio. Il secondo è stato ritrovato in zona Navile all’inizio di giugno, e verrà preso in carico sempre dalle Forze Armate nei prossimi giorni. Attività propedeutiche che quindi vanno avanti, nell’attesa che il Passante arrivi l’anno prossimo ai cantieri veri e propri.

IL CRONOPROGRAMMA

Come noto, l’allargamento di tangenziale e autostrada dovrebbe cantierare per i lavori in sede a metà del 2024. Per quanto riguarda invece l’avanzamento dell’iter autorizzativo, Autostrade ha consegnato al Ministero dei Trasporti il progetto definitivo dell’opera a fine ottobre 2022, secondo quanto previsto dal Decreto ‘Aiuti quater’. La verifica tecnica del progetto del Passante – e di altre 11 nuove opere in campo ad Autostrade – compete a un comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Per impiegare i tempi richiesti dall’esame del progetto da parte dell’organo tecnico, Aspi secondo quanto si apprende ha avviato la redazione dei primi elaborati di progettazione esecutiva, che sarà chiusa sulla base delle eventuali valutazioni ricevute.

IL LOTTO ZERO

Inoltre, in attesa di concludere gli ultimi passaggi previsti dall’iter autorizzativo, Autostrade dall’inizio di quest’anno ha avviato le attività previste dal cosiddetto ‘Lotto Zero’. Si tratta di un programma di interventi propedeutici che la società sta portando avanti su aree di competenza di Aspi stessa, di Palazzo d’Accursio e dell’ente Fiera, grazie a degli accordi mirati che sono stati siglati per giocare d’anticipo rispetto all’arrivo del decreto di pubblica utilità – per gli espropri – che consentirà di operare su tutte le aree interessate dal tracciato. Tornando poi alla bonifica bellica, va sottolineto come non sia ancora del tutto terminata. La superficie totale interessata a oggi dalle attività di bonifica da ordigni bellici è pari a circa 237mila metri quadrati. L’avanzamento delle attività, al 31 maggio del 2023, è pari a circa l’87%. Attualmente, l’attività di bonifica è in corso nella zona di via Zambeccari, sull’area destinata a ospitare il campo base del Passante. In aggiunta, si apprende che le attività relative all’installazione della fibra ottica lungo il tracciato procedono regolarmente, e Autostrade ha già concordato con il Comune una serie di interventi che saranno eseguiti nei prossimi mesi.

L’ENERGIA

DI Passante si è parlato anche due giorni fa, in Comune, nell’ambito dell’illustrazione degli interventi comunali per l’aumento dello sfruttamento dell’energia solare, con un più 30% di pannelli fotovoltaici in due anni. Tutto si coordinerà con l’installazione dei pannelli sugli edifici comunali prevista nell’accordo del Passante. "Stiamo trovando l’accordo con Autostrade – ha conferma Claudio Savoia, direttore dell’area Transizione ecologica del Comune – per realizzare 50 megawatt e rendere autonomi dal punto di vista energetico tutti gli edifici di proprietà comunale".