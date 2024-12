Il Passante di mezzo è un’opera sbagliata e non risolve. Eppure le alternative esistono: eccone un paio

Il Passante di Mezzo è un’operazione che sconvolgerà per più di 6 anni il territorio bolognese e paralizzerà la circolazione locale e adriatica. Un costo astronomico per la demolizione e ricostruzione di tutto l’esistente e per gli indennizzi degli espropri, vera ferita alla città e ai suoi cittadini, con la sicura previsione che il nodo del traffico in A14 non sarà risolto perché il progetto è errato.

Ci sono soluzioni più efficaci, molto meno costose e più rapide: unire per direzione di marcia Tangenziale e A14, ottenendo 2 autostrade a 5 corsie + quella di emergenza: tempo necessario due anni e solo un cavalcavia da rifare. Oppure attuare un tunnel Cantagallo/San Lazzaro: 4 anni e si avrebbe un anello autostradale attorno alla Città di Bologna.

Paolo Dotta