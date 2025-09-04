Il Passante dimezzato. Industriali e Regione si accontentano:: "Avanti comunque"

Il giorno da segnare in rosso in agenda sarà sicuramente questo mese. Del Passante o di quello che ne resta, infatti, se ne parlerà in una riunione a Roma (a cavallo, forse, di metà settembre) con il ministro Matteo Salvini, Autostrade, la Regione e il Comune. Nell’attesa, arriva un prima – diciamo così – via libera al Passante Possibile, come lo definisce il governatore Michele de Pascale, da ’Farete’, la due giorni di Confindustria Emilia in Fiera. Da qui, dagli industriali a Viale Aldo Moro, il messaggio recapitato a Roma è chiaro: il Passante s’ha da fare, anche se in versione ridotta o dimezzata. Il ’nuovo’ Passante su cui si sta ragionando di fatto affossa il progetto precedente (il Passante di Mezzo da 3 miliardi di euro) puntando al solo allargamento della tangenziale e, magari, al potenziamento degli svincoli più critici.

Per Bonfiglioli, però, "l’opera è fondamentale perché è evidente a tutti che la situazione è congestionata", quindi "l’importante è che il Passante si faccia, anche se più piccolo, e che non sia una scusa per continuare a rimbalzare il problema". Orsini la pensa nello stesso modo. Già a fine maggio, all’Assemblea di Confindustria all’EuropAuditorium, aveva insistito sul fatto che "non esistessero alternative" all’infrastruttura. E, ieri a ’Farete’, nonostante adesso si ragioni su un’opera meno costosa e nettamente ridimensionata, conferma la necessità di andare comunque avanti: "Il progetto di prima era migliore, certo. Ma come si dice qui, piuttosto di niente meglio incrementare la capacità di riuscire a velocizzare il traffico, che oggi congestiona sia l’autostrada sia la tangenziale".

De Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, ammette che "dovremo confrontarci su qualcosa (la revisione dell’opera, ndr) su cui non siamo d’accordo, ma sul Passante siamo chiamati a dover fare scelte concrete e realistiche". Perché "se per il governo l’Emilia-Romagna e Bologna non sono una priorità, noi dobbiamo portarci a casa almeno quella parte di intervento che è possibile". E se Passante Possibile sarà, la conferma arriverà a breve: "Sotto traccia abbiamo lavorato tutto agosto, abbiamo un impegno con il ministro Salvini di rivederci a settembre e ritengo e spero che quella sarà la riunione conclusiva", spiega il governatore. Sulle opere ’accessorie’ è chiaro che qualcosa si dovrà sacrificare. "Il governo ci ha detto che l’opera va ridotta, Autostrade ci ha detto che l’opera va ridotta, e noi stiamo combattendo con il sindaco Matteo Lepore, ma anche con l’assessora Irene Priolo per salvare la parte più grande possibile di quell’opera", conclude de Pascale.

Una battaglia che riguarda le opere di adduzione e green, appendici del ’fu’ Passante di Mezzo, definito ieri dalla Lega "una follia". Sul restyling dei ponti – intervento che di solito Aspi porta avanti in tandem con le opere di sua competenza – non si tratta (quello di San Donnino che ’incrocia’ con il tram è tra le priorità), ma sugli altri interventi servirà una mediazione, dopo analisi e verifiche sui dati trasportistici. Alberi, fasce boschive, barriere protettive e fono assorbenti, rotonde e piste ciclabili dovrebbero resistere. Più difficile sarà, invece, portare a casa le infrastrutture accessorie come l’Intermedia di Pianura, il Nodo di Funo e il potenziamento della Trasversale di Pianura.