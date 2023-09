Il Passante e i tanti rischi di inquinamento

La scelta del Passante autostradale operata dalla giunta comunale è una strada, in tutti i sensi, dalla quale non si torna indietro. Una miriade di associazioni, tecnici, cittadini hanno espresso negli anni parere negativo verso questa opzione, ma invano. Come del resto la città è divisa sull’altra scelta legata alla mobilità che impone i 30 chilometri orari nel 70% dell’area metropolitana. Per ora niente multe, ma dal primo gennaio 2024 chi sgarra paga. Forse su questo fronte sarebbe stato meglio, più che imporre la bassa velocità, installare dissuasori di velocità, strisce pedonali rialzate nelle zone più critiche dove ci sono edifici sensibili oppure nelle aree con maggiore frequenza di incidenti gravi. Tornando al Passante, secondo la scuola di pensiero più critica verso il progetto, l’allargamento provocherà più traffico, inquinamento e forse anche incidenti. Attualmente sul percorso tangenziale-autostrada viaggiano in media 155mila veicoli al giorno e, secondo Autostrade per l’Italia, dopo l’allargamento transiteranno 180mila veicoli al giorno, più di 65 milioni ogni anno. Sul fronte del possibile aumento dell’impatto ambientale, sempre secondo le contestazioni, l’attuale striscia d’asfalto produce, secondo le stime odierne, il 40% dell’inquinamento da traffico veicolare misurato nell’area del Comune. Dopo l’allargamento la percentuale potrebbe salire al 50%. Ai posteri l’ardua sentenza.

