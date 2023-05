"Il passante Pianoro-Porretta non deve creare altri disagi"

Il nuovo servizio ferroviario passante fra Pianoro e Porretta, con le conseguenti variazioni di orario, non convince Fratelli d’Italia. "Ribadiamo come il passante ferroviario Porretta-Pianoro desti non poche perplessità – afferma Marta Evangelisti, capogruppo in Regione del partito –. Molte le abbiamo già palesate in un’interrogazione depositata un mese fa rispetto alla quale nessuna risposta è ad ancora pervenuta dall’Assessorato regionale".

Le modifiche del servizio ferroviario metropolitano rese note la scorsa settimana confermano, spiega la capogruppo di FdI, "che avremmo meno cambi e più corse notturne e speriamo, in attesa di risposte, che nel primo caso ciò avvenga senza creare disagi agli utenti della ferrovia Porrettana e nel secondo con l’attivazione delle corse notturne da subito e non tra anni, viste le promesse elettorali ad oggi disattese e non mediante l’attivazione di bus che snaturerebbe il senso e la tanto proclamata sostenibilità del servizio. Curioso invocare oggi il raddoppio della linea Porrettana dopo che la stessa Regione in passato ne ha smantellato parte e il parziale rifacimento lo ha già inserito nel Piano regionale dei trasporti 2021-25, purtroppo solo fino a Sasso Marconi e che quindi accusa già un ritardo nella progettazione-esecuzione".

"In ultimo – conclude Evangelisti – ci piacerebbe sapere se la nuova programmazione ha tenuto conto anche delle istanze rappresentate dal locale comitato dei pendolari, legittimamente preoccupato dello spostamento degli orari delle corse, soprattutto in riferimento agli orari di lavoro ed alla coincidenza con le linee bus già non perfettamente allineate e agli orari scolastici".