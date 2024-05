Il pasticcio concessioni balneari: "Senza criteri nazionali è il caos"

La parola più usata dai balneari è caos. La sentenza del Consiglio di Stato di martedì scorso ha sostanzialmente stabilito due cose: che la risorsa spiaggia in Italia è scarsa e che, di conseguenza, bisogna dare immediatamente corso alle procedure di gara. Con una postilla fondamentale: le amministrazioni pubbliche sono tenute a disapplicare la deroga con cui il governo aveva posticipato la deadline al 31 dicembre 2024. E tutto questo proprio all’inizio della stagione turistica. Legacoop Romagna già immagina le conseguenze: "Una gara per ogni spiaggia - scrive - con regole diverse per ogni comune, è lo scenario da incubo che rischia di concretizzarsi se il governo non si deciderà a mettere mano alla materia concessioni con un atto politico che fornisca linee guida nazionali a tutto il settore". E in effetti l’impressione è che i comuni, anche se volessero, non sarebbero in grado di indire le gare che chiede il Consiglio di Stato. Parla per molti il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: "L’unico risultato prodotto dalla destra al governo è una grande incertezza. Eppure, per non violare la Bolkestein, basterebbe, ad esempio, inserire una norma che affida uno stabilimento unico a famiglia, o garantire un indennizzo per gli investimenti fatti, o anche introdurre un diritto di prelazione". Nelle more, però, dice Assobalneari, "sono a rischio migliaia di posti di lavoro". A tutti risponde il ministro degli Esteri Antonio Tajani, invitando alla calma: "Stiamo lavorando per trovare una soluzione in dialogo con l’Unione europea". E la sentenza del Consiglio di Stato? "Non voglio commentare". L’incertezza resta.