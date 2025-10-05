Il patto della tagliatella ’Siglato’ in Senato tra Casini e gli Apostoli

La tagliatella al ragù alla bolognese va alla conquista dei palati fini di Palazzo Madama a Roma, sede del Senato della Repubblica.

Ambasciatori della ’regina’ della cucina petroniana saranno gli Apostoli della Tagliatella, ovvero l’associazione che dal 2003 promuove in città, in regione e in tutta Italia i sapori e i saperi dell’enogastronomica cara a quanti vivono sotto le Due Torri.

L’incontro tra gli Apostoli della Tagliatella e i senatori della Repubblica ci sarà il 7 ottobre, martedì prossimo. "Con la segreteria del Senato – rivela Gabriele Forni, presidente dell’associazione – nel pomeriggio del 6 ottobre abbiamo programmato una visita guidata a Palazzo Madama e al vicino Palazzo Giustiniani. Sono circa 50 le persone che vi parteciperanno tra Apostoli, Discepoli e loro parenti. Il clou dell’incontro con i Senatori della Repubblica, però, sarà il giorno successivo, il 7 ottobre, quando nel ristorante di Palazzo Madama i 12 Apostoli della Tagliatella cuoceranno, condiranno e serviranno le classiche tagliatelle al ragù bolognese per tutti i presenti. Purtroppo non ci sarà Gianni Pecci, fondatore dell’associazione, scomparso di recente".

Forni prosegue spiegando che "il pranzo si concluderà con una fantasia di piatti a base di mortadella e la Torta di Tagliatelline del famoso pasticciere Gino Fabbri, anche lui nostro Apostolo. In tavola ci saranno i vini della cantina Tizzano di Casalecchio: Pignoletto Spumante Brut, Bianco e Rosso Bologna".

Tutto è nato sette mesi fa, quando venne nominato Apostolo Onorario il decano dei senatori, Pierferdinando Casini. Bolognese doc e anche presidente della Camera dei Deputati nella sua lunga carriera parlamentare, Casini si è assunto l’impegno di portare a Palazzo Madama il piatto principe della cucina bolognese. "In pochi giorni – rivela il senatore Casini – siamo riusciti a siglare il Patto della Tagliatella tra gli chef del ristorante del Senato e gli Apostoli della Tagliatella, al quale hanno aderito con entusiasmo i senatori bolognesi Lucia Borgonzoni (Lega e anche sottosegretaria alla Cultura), Marco Lisei (Fratelli d’Italia), Marco Lombardo (Azione) e Daniele Manca (Pd e già sindaco di Imola)".

Nicodemo Mele