Il patto di Anci e Alleanza coop: "L’intesa per l’economia sociale"

Accordo di cinque anni siglato tra l’Anci-Associazione nazionale comuni italiani dell’Emilia-Romagna e l’Alleanza delle cooperative regionali. L’obiettivo è promuovere l’economia sociale e innovazione. L’intesa è stata firmata dal presidente della stessa Anci, Marco Panieri e dai co-presidenti dell’Alleanza Emanuele Monaci, Francesco Milza e Daniele Montroni. Sette gli ambiti prioritari: Urban Health per rigenerare spazi pubblici e migliorare la qualità della vita; soluzioni innovative per l’abitare che coinvolgano cooperazione di abitanti e sociale; welfare culturale per prevenire situazioni di disagio; Worker Buyout per rilanciare imprese in crisi attraverso il modello cooperativo; iniziative contro lo spopolamento delle aree montane e interne; finanza alternativa e progetti per ambiente ed energia.

Le cooperative regionali rappresentano oltre 4.400 imprese con 237mila addetti e 44,69 miliardi di fatturato. E anche sui temi energetici la regione parte da una base solida: a fine 2024 risultavano 129 Comunità Energetiche Rinnovabili costituite, che a piena operatività potrebbero soddisfare il fabbisogno di 52.700 famiglie. Nel settore abitativo le cooperative gestiscono oltre 7.300 alloggi in affitto permanente a canone medio di 55 euro al metro quadro annuo, oltre a 50mila alloggi per vendita o locazione a termine. "Vogliamo rafforzare il legame tra Comuni e mondo cooperativo", dice Panieri. I co-presidenti dell’Alleanza: "Le sfide della crisi climatica, del calo demografico possano essere risolte assumendo nuove strategie in sinergia con le politiche pubbliche".