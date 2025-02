Il patto per la casa parte da Bruxelles

Da Roma a Bologna passando per Parigi, Barcellona e Budapest. I sindaci di dodici città dell’Ue fanno squadra a Bruxelles in un’alleanza per chiedere a Bruxelles di rimettere al centro delle politiche europee il tema della casa e un "piano di emergenza che sia" già operativo nel 2026 e 2027. Risorse immediate da mobilitare attraverso lo scorporo degli investimenti dal Patto di stabilità e redistribuendo le risorse non spese del Pnrr, puntando sul raddoppio dei fondi di Coesione destinati a questo, passando dagli attuali 7,5 a 15 miliardi.