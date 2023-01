Il Patto per la vivibilità di Bologna

Sabato scorso era tornato a Palazzo Caprara, dove è stato prefetto tra il 2017 e il 2018, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E lì, accanto al prefetto Attilio Visconti e al sindaco Matteo Lepore, ha siglato il nuovo ‘Patto per la sicurezza urbana integrata e la vivibilità di Bologna’. Ventidue pagine, divise per macroargomenti, per dettagliare le strategie di approccio ai principali problemi della città, partendo dallo spaccio fino alle violenze di genere, senza dimenticare i temi del disagio giovanile e della "malamovida", arrivando fino alla gestione dell’immigrazione e dei minori non accompagnati.

Su queste criticità e quelle che emergeranno nella Cabina di regia che nell’occasione è stata istituita in Prefettura e che si riunirà periodicamente con gli abituali partecipanti del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (forze dell’ordine, Comune, prefetto), si svilupperanno i piani di azione.

Tra cui quello dei "maxi blitz" a sorpresa già adottati in super metropoli come Roma, Milano e Napoli e che prevede un amplissimo dispiegamento di uomini delle diverse forze di polizia per ’blindare’ una zona critica della città ed eseguirvi poi controlli a tappeto molto approfonditi. Obiettivo: renderle meno appetibili ai criminali.