Il paziente vuole un medico per amico

Posto che il medico di famiglia sembra quasi una razza in via di estinzione, visto il numero insufficiente a Bologna, come in Emilia Romagna e altre regioni, e l’approccio verso il paziente sembra davvero cambiato. In generale è molto più diffuso un atteggiamento di distacco verso gli utenti. Naturalmente non è così per tutti i medici di base, molti dei quali assistono i propri pazienti come fossero familiari. Anni fa il medico visitava spesso a domicilio soprattutto nei casi di bambini o anziani. Oggi una visita a domicilio è un evento raro. Fra mail, WhatsApp, sms e video chiamate la telemedicina è protagonista. Lo spartiacque è stato il Covid, ma anche dopo la pandemia poco è cambiato. Il medico di famiglia è percepito spesso come un amico che mentre ti prescrive la cura ti rasserena con un sorriso. Quelli che si comportano così sono sempre meno, ma esistono. L’altro problema è che i medici di base scarseggiano. In Italia ne mancano 2.900 ed entro il 2025 se ne perderanno altri 3.400, tenendo conto dei pensionamenti e dei nuovi professionisti in formazione. Mille posti vacanti sono nella sola Lombardia, 482 in Veneto, 349 in Campania, 320 in Emilia-Romagna. Come mai si è arrivati a questo punto? Nessuno lo sa spiegare con precisione, ma alla base c’è un errore di programmazione unito all’assurdo numero chiuso per entrare alla facoltà di medicina. Aiuto, chiamate un dottore.

