Il Pd abbandona il sindaco: "Costituirò una mia lista"

Il partito democratico, che ha contribuito a eleggerlo, non sosterrà il sindaco di Castel di Casio Marco Aldrovandi alle prossime elezioni comunali. In questo periodo in cui è diventata legge la possibilità del terzo mandato nei comuni con meno di 15000 abitanti, la mancata riconferma di un sindaco fa notizia. Aldrovandi, vicesindaco dal 2009 e sindaco dal 2019, è sempre stato eletto all’interno di liste civiche sostenute dal Pd.

"Io ero iscritto al partito socialdemocratico - racconta Aldrovandi - poi, insieme ad altri ex compagni di partito, sono confluito in Forza Italia, attirato dalla novità Berlusconi". Di sicuro non un passato a sinistra, ma un rapporto con il "partitone" che si è irrobustito negli anni. Fino alla rottura degli ultimi mesi. "Dopo l’opposizione consiliare a Porretta Terme - ricorda il sindaco - mi fu chiesto di entrare a far parte di una lista appoggiata dal Partito Democratico a Castel di Casio. Attratto dalla possibilità di un impegno locale in prima linea, accettai. Nella mia attività quotidiana non ho mai dato rilevanza alle logiche di parte, cercando di spendermi per il bene di tutti". Chissà che non sia stata proprio questa sostanziale indifferenza politica a isolare Aldrovandi.

"So da mesi che non mi sosterrà nessun partito - rivela il sindaco, scherzandoci su - evidentemente ho scontentato tutti, speriamo non i cittadini. Questo si saprà solo dopo le elezioni". In effetti dalle parti del Pd gira con insistenza il nome di Daniele Bertacci, geometra residente a Castel di Casio, in pole position per una candidatura a capo del locale centrosinistra. "Il clima nella maggioranza si è deteriorato dopo le elezioni di Camugnano del 2023 - ricorda il sindaco - ma forse le ruggini nei miei confronti risalgono all’inizio del mandato: io mi sono limitato, per ragioni di contenimento dei costi, alla nomina di tre assessori, di cui due donne, il Pd ne avrebbe invece gradito uno in più. Dal centrodestra non si è fatto vivo nessuno. Pazienza, costruirò una vera lista civica in cui la mia esperienza sarà affiancata da un gruppo di persone nuove".

"Durante il mandato abbiamo fatto molte cose - conclude il sindaco - tra cui la scuola primaria della Berzantina, provvista di una cucina da 400 pasti, una struttura che ci viene invidiata un po’ da tutti. Senza dimenticare l’adeguamento antisismico di scuole e palestre: l’investimento in sicurezza, soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani, è stata una delle mie priorità". Nelle prossime settimane i cittadini di Castel di Casio avranno modo di valutare anche le proposte degli altri candidati, in una contesa elettorale piuttosto affollata.

Fabio Marchioni