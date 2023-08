Il Pd dice addio al Parco Nord "La Festa dovrà cambiare sede"

di Rosalba Carbutti

L’ultimo valzer al Parco Nord. Il titolo dei manifesti della prossima festa dell’Unità (dal 24 agosto al 17 settembre) evoca il ballo finale nella storica location della kermesse. Nell’anno del 50esimo anniversario – la prima festa al Parco Nord si tenne nel 1973 – si chiude un’epoca. Il motivo – spiega la segretaria provinciale del Pd, Federica Mazzoni – "sono i lavori del Passante, visto che il Parco Nord verrà rigenerato con la nascita di un nuovo bosco urbano".

Un trasloco obbligato dall’anno prossimo, ma che aiuta anche nella gestione di una festa che non ha più né i numeri, né i ’volumi’ di un tempo. Ma da via Andreini, sede del Pd, dove tra l’altro campeggia proprio una foto di Enrico Berlinguer al Parco Nord nel 1973, resta la speranza nel futuro celebrata in un gran ballo finale per salutare un luogo simbolo per il Pd e la sinistra. Un luogo che ne ha viste di tutte i colori: dalle bandiere del Pci a quelle dei vari partiti della sinistra fino al Pd. Ma c’è stata pure all’assenza di vessilli come l’anno scorso per non turbare la par condicio.

A inaugurare l’ultima festa dem al Parco Nord, ci sarà la segretaria Elly Schlein, con la segretaria provinciale Mazzoni, il segretario regionale dem Luigi Tosiani e il sindaco Matteo Lepore. Di fronte al manifesto ’amarcord’ con due ballerini intenti in un valzer (l’immagine ricorda il ballo nell’aia del film Novecento di Bernardo Bertolucci), ci si chiede dove traslocherà la festa. Mazzoni dà un’unica certezza: "Non sarà l’ultima festa dell’Unità del Pd di Bologna. Manterremo comunque una grande kermesse, all’altezza della nostra comunità, forte e coesa". E, in una lettera agli iscritti dem, chiama tutti a raccolta: "Chiunque sia venuto almeno una volta al Parco Nord, per fare il volontario o anche per mangiare un piatto di tortellini, torni per dare l’ultimo saluto".

Conferma il vicesegretario Pd Matteo Meogrossi che in un post (anch’esso amarcord) ha ricordato il significato di questo luogo simbolo: "Daremo l’ultimo grande saluto al Parco Nord. Finisce un’epoca, ma comincia il futuro. Un po’ come nel 1973 quando il partito comunista italiano abbandonò la Montagnola per ‘sbarcare’ al Parco Nord con la festa dell’Unità. È stato il parco dei grandi concerti, il parco delle birre con gli amici, il parco della buona cucina, il parco della pesca gigante e del tappo, è stato il parco del centrosinistra, il parco dei grandi comizi, il parco di Enrico Berlinguer". Dove potrà approdare tutto questo? Escluso un ritorno alla Montagnola (che ospitò le feste del Pci) e in Fiera (dove il trasloco nel 2018 fu un flop), resta una certezza: si farà in città.

Tra le location papabili, considerando anche gli ultimi eventi della sinistra, ci sarebbero la nuova piazza Lucio Dalla, in Bolognina, o il Dumbo in via Casarini. I vantaggi? Il fatto di avere la copertura e di essere piuttosto centrali. Se, invece, si considerasse un’ipotesi più campestre, come è stato ventilato, in campo potrebbero esserci il parco Cevenini di via Biancolelli, quello del Lungoreno in viale Togliatti oppure il parco della Caserme rosse di via Corticella.

Resta propositivo l’organizzatore storico della kermesse, Lele Roveri: "Il Parco Nord è la mia casa. Ma il Pd ha la forza per fare la più grande festa dell’Unità d’Italia, cambierà solo la location". Sugli ospiti, per ora, i vertici dem non si sbilanciano. Ma, da quello che filtra, difficilmente arriveranno inviti a esponenti di maggioranza, mentre è probabile che ci saranno personalità del potenziale campo largo (da M5s a Italia Viva e Azione). Di sicuro, all’ultimo valzer del Parco Nord, non si dimenticherà la solidarietà agli alluvionati. E i proventi di uno dei bar della Festa (gestito dalla segreteria del Pd) andrà ad aiutare le popolazioni che hanno subito i danni del maltempo.