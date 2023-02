Il Pd sale a quota 8.100 iscritti (+15%) Congresso, via al voto nei circoli

La base del Pd, come anticipato ieri, cresce. Lo conferma la presidente della commissione congressuale provinciale, Donata Lenzi, che ha certificato che sono 1.086 in più gli iscritti rispetto al 2021. Si parla di 8.141 tesserati, dei quali 1.235 sono nuovi iscritti, 1.048 sono invece i recuperi sugli anni precedenti (in particolare, 2019 e 2020). I restanti 5.858 sono rinnovi. A questi si andranno ad aggiungere, nei prossimi giorni, coloro che decideranno di rinnovare l’iscrizione per votare alle convenzioni di Circolo. Confermato il numero bassino della sinistra di Articolo 1: a entrare nel Pd sono stati 111.

Finito il tempo delle iscrizioni, si entra nel vivo del voto negli oltre cento circoli della Federazione bolognese, da sabato e fino al 12 febbraio. Tra i primi circoli che ’partono’ con la prima fase congressuale che prevede il voto degli iscritti tra i quattro candidati (Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli), ci sono Lame (dove è iscritta la segretaria dem Federica Mazzoni), Gramsci, Giuseppe Dossetti, Pilastro, Savena Pontevecchio. Il giorno dopo, domenica, invece, toccherà al Passepartout, al Centro, al Renzo Imbeni, poi Fossolo, Mazzini, San Ruffillo, Colli. Gli altri circoli della città, si concentreranno la settimana successiva, da venerdì 10 a domenica 12.

In provincia, aprono le danze sabato Pianoro, Savigno, Pian Di Macina, Monzuno, Marzabotto, Castenaso e Baricella.

In attesa di capire come andrà la prima fase congressuale, in via Andreini c’è soddisfazione.

I dati sugli iscritti al Pd di Bologna "dimostrano come, ancora una volta, Bologna sia capofila nella mobilitazione e partecipazione politica in Emilia-Romagna e in Italia. Questi dati ci soddisfano pienamente perché sono il frutto di un lavoro costante messo in campo nel corso di tutto il 2022. Un risultato estremamente positivo, sano e corretto che ci ha consentito di superare l’obiettivo di iscrizioni del 2021 con un aumento 15%". E l’orgoglio di Federica Mazzoni, segretaria dem di Bologna, e di Michele Rossi, responsabile Tesseramento del partito. Entrambi danno il benvenuto "alle 1.235 persone nuove, che per la prima volta hanno risposto presente alla sfida lanciata dal nostro Congresso per costruire un nuovo Pd".

ros. carb.