Il Pd si sfalda in consiglio. Si dimette anche Fabbri

"Un fatto inaspettato. Colto di sorpresa. Vivrò con dispiacere le tue dimissioni. Dissento dal fatto che tu non abbia nulla da dare. Apprezzo la tua schiena dritta. Condivido la tua amarezza". Sono questi alcuni dei tanti commenti di quanti ieri mattina, increduli, hanno letto delle dimissioni di Gabriele Fabbri da consigliere comunale del Pd a Casalecchio. Un fulmine a ciel sereno esploso sul suo profilo Facebook e arrivato all’indomani di un Consiglio comunale in cui lo stesso Fabbri è stato uno dei protagonisti. "Sono strafelice di concludere il mio mandato – ha scritto Fabbri – con l’approvazione unanime di un ordine del giorno per l’intitolazione a Tina Anselmi di un luogo pubblico".

"Quando capisco che non posso più dare nulla – ha scritto poi amaro – preferisco farmi da parte. La mia avventura nelle Istituzioni termina dopo circa 9 mesi". Ma il gruppo consiliare Pd di Casalecchio non perde solo Fabbri. Nella seduta di giovedì scorso si era dimesso Simone Santi, giovane musicista e compositore in ascesa impegnato in tante tournée. È stato sostituito da Stefano Bernardi. Qualche settimana fa Sara Galli ha sostituito invece Agnese Gaia, anche lei impegnata fuori Bologna per lavoro. "Non conosco i motivi della scelta di Fabbri – confessa Mario Durante, capogruppo Pd – di sicuro è stata difficile. Lo stimo tanto per la sua capacità di analisi". Animatore della sezione Pd Tina Anselmi nel quartiere Marullina, Fabbri era anche presidente della commissione Assetto e Sviluppo del Territorio Casalecchio e sedeva nel Consiglio dell’Unione Reno-Lavino-Samoggia. "Non c’è alcun problema con il sindaco Matteo Ruggeri – rivela Fabbri – era Gabriele che, forse, non funzionava più e che, a un certo punto, si è accorto di non essere adatto a fare il consigliere comunale".

Nicodemo Mele