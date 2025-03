Il Pd verso il congresso. Tosiani prenota il bis: "Rivoglio Ferrara e Forlì"

Il Pd va a congresso. E in Emilia-Romagna prenota il bis il segretario uscente Luigi Tosiani forte di 27 comuni (sui 30 più popolosi) governati dal centrosinistra e la riconquista di Parma e Piacenza. Un bilancio di successi che Tosiani, in vista dell’assise dem, punta a consolidare fissando alcuni obiettivi, a partire dalla remuntada a Forlì e Ferrara.

Segretario, come sono stati questi anni alla guida del Pd dell’Emilia-Romagna?

"Intensi, pieni di sfide e soddisfazioni: dalle conferme dei comuni capoluogo alla riconquista di Parma e Piacenza con altre città medio grandi dove abbiamo battuto la destra come Sassuolo (nel modenese), Budrio (nel bolognese) e Riccione in Romagna. Un risultato straordinario, poi, è stato quello delle Regionali dove il Pd col suo 43% ha portato alla vittoria di Michele de Pascale con oltre il 60%. Aggiungo l’affermazione alle Europee e il grande rinnovamento della classe dirigente. Dal presidente de Pascale appena quarantenne ai tanti giovani sindaci e sindache".

Accanto alle gioie, però, ci sono anche i dolori...

"Parto dalla gioie come le vittorie nei comuni alluvionati e a Bibbiano, simboli della rivincita della buona politica su quella che strumentalizza ogni cosa. Per quanto riguarda i dolori, direi che non ce ne sono stati. C’è la consapevolezza di aver affrontato un’elezione dopo l’altra, e quindi l’impegno ora di poterci concentrare di più sul partito. Per questo già nelle prossime feste dell’Unità, vorrei lanciare una fase di discussione e riorganizzazione, con l’obiettivo di radicarci nei luoghi di lavoro, con un’attenzione sempre maggiore ai territori".

Ha rimpianti per non essere entrato nella squadra di de Pascale, come si prevedeva?

"Ho fatto una scelta per tenere unito il partito. Sulla tessera Pd 2025 campeggia la parola unità: facciamo la differenza proprio quando la sappiamo praticare a partire da noi stessi. Quindi è una decisione che rivendico. Lo rifarei, perché fare il segretario del Pd è un grande orgoglio e una grande responsabilità. Per questo, raccogliendo le tante sollecitazioni del territorio, mi candido ad esserlo ancora".

Crede che la sua potrà essere una candidatura unitaria?

"lo è stata 3 anni fa, e in questi anni di elezioni ed emozioni ho sempre condotto il partito in modo plurale, con una leadership collegiale e collettiva della quale sono orgoglioso. Da qui, la mia ricandidatura sta nel solco del lavoro unitario portato avanti insieme".

Tale unità del Pd può valere nei congressi di altri territori dove ci sono divisioni?

"Posso dire che in questi anni siamo stati forti, abbiamo sempre trovato le condizioni per costruire l’unità dentro e fuori dal Pd nei passaggi più importanti".

Venendo ai passaggi più importanti, la prima sfida sono le Comunali di Ravenna...

"Ho grande fiducia nel lavoro e nella candidatura di Alessandro Barattoni che ha fatto bene il segretario del Pd in questi anni e ha costruito una coalizione larghissima seguendo il lavoro da sindaco fatto da de Pascale. Siamo molto fiduciosi che sulla scia della vittoria alle Regionali possa esserci per il Pd e il centrosinistra ravennate grande successo".

Quali sono i suoi obiettivi di mandato?

"In primis la sfida delle Politiche 2027, dove daremo un contributo importante al lavoro prezioso, che sosteniamo, della segretaria Elly Schlein per costruire l’alternativa di governo. Poi puntiamo a riconquistare Forlì e Ferrara e a lavorare con determinazione sulle aree interne e quelle più lontane dalle grandi città, per tornare a vincere anche nei comuni piccoli e medio piccoli".

Qual è il primo bilancio dell’era de Pascale?

"Una partenza positiva: rivendichiamo con orgoglio il coraggio di contrastare i tagli del governo con la scelta di mettere in sicurezza la sanità e i servizi essenziali alla persona. E sosteniamo con forza l’approccio nuovo su alluvione e ricostruzione".