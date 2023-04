Il Pedibus fino alla fine della scuola

Il Comune di Crevalcore ha deciso di proseguire il progetto pedibus fino alla fine dell’anno scolastico. Iniziativa che ha preso il via anche in altri comuni della provincia. L’intento è sensibilizzare la comunità scolastica ai temi di mobilità sostenibile. Allo stesso tempo si vuol promuovere gli spostamenti casa - scuola a piedi, al fine di ridurre l’impatto ambientale della mobilità veicolare, per migliorare la qualità della vita ed educare le nuove generazioni a corretti stili di vita. Per il progetto pedibus è prevista un’unica linea con partenza dal centro commerciale Crevalcore 2: ritrovo alle 8 e partenza alle 8,15.