Il pensiero di Thiago e lo striscione rossoblù. Virtus, minuto di silenzio

"Parliamo tanto di calcio e a volte dimentichiamo le cose più importanti della vita. Siamo vicini al papà e, in generale, alla famiglia delle vittime dell’incidente di oggi. Siamo al suo fianco con tutto il nostro supporto". Così, ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio di inizio di Empoli-Bologna, giocata ieri sera al Castellani, il tecnico dei felsinei, Thiago Motta, ha commentato l’incendio che è costato la vita a una mamma e a tre bambini in un appartamento di via Bertocchi.

E quando, dal settore occupato dai tifosi bolognesi, è apparso uno striscione "Bologna piange i tre angeli e la mamma salita in cielo", tutto lo stadio ha applaudito, in segno di rispetto per uno strazio che ha avuto eco in tutto il Paese. L’attenzione di Thiago al lato umano, del resto, ha dei precedenti. Anche nel maggio scorso, dopo la terribile alluvione che ha colpito il territorio emiliano-romagnolo, Thiago rivolse un pensiero alle vittime e a coloro che avevano person tutto. E subito dopo il matche del 20 maggio, vinto per 5-1 contro la Cremonese, il tecnico bolognese aggiunse: "È un momento (quello dell’alluvione, ndr) non bellissimo, lo sappiamo. Noi con il nostro lavoro dobbiamo cercare di portare allegria". Parole e intenzioni che rivelano, una volta di più, la connessione sentimentale ormai stabilita da Motta con il nostro territorio.

In serata, anche alla Segafredo Arena, prima di Virtus-Real, è stato osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime di via Bertocchi.