Il People mover è fermo: "Ore in coda per un bus"

Centinaia e centinaia di persone in fila sotto i tendoni dell’aeroporto, in attesa che arrivi un bus per il centro. Chi si aspettava qualche disservizio per lo stop del People mover in questi giorni, ha avuto ragione: non mancano i disagi e le lamentele per la mancanza di un servizio alternativo che sopperisca all’assenza della monorotaia, ferma dal primo all’11 ottobre per un intervento di manutenzione programmata: è la denuncia che arriva dai viaggiatori passati ieri al Marconi. A cominciare da Marco Ribecchi, maceratese di ritorno da Istanbul: "Sono atterrato alle 15.30 e subito ho trovato una situazione assurda – commenta il viaggiatore –: almeno 400 persone davanti a me, in attesa da ore. Gli autobus sostitutivi attivati a causa della mancanza del People mover sono arrivati a stento ed erano pochissimi: ho dovuto aspettare il sesto mezzo e così ho perso tre treni. Quando sono riuscito ad andarmene, però, la fila stava continuando ad aumentare".

La video-testimonianza parla da sola: tanti, tantissimi passeggeri appostati sotto al tendone (e sotto al sole, con le temperature estive di questi giorni) in attesa che arrivi un bus su cui poter salire. "Non solo: c’erano tanti stranieri e nessun operatore capace di parlare inglese – continua Ribecchi –: i turisti alla fine hanno chiesto indicazioni a me, ma sono sicuro abbiano perso diverse coincidenze e connessioni a causa del disservizio. Ma la cosa che mi stupisce di più è il prezzo della navetta sostitutiva: 11 euro. Proprio come il ticket per il People mover, come se i disagi causati dallo stop non fossero nemmeno contemplati...".

Il tutto, mentre il Marconi annuncia un settembre da record: 999.486 passeggeri, praticamente un milione in un mese, il terzo più trafficato nella storia dello scalo. "Un incremento dell’11,8% su settembre 2019 (cioè pre-Covid, ndr) e del 9,8% sullo stesso mese dello scorso anno", si legge in una nota, mentre "crescono soprattutto i passeggeri su voli nazionali – 252.082, +43,4% su settembre 2019 e +11,2% su agosto 2022–, ma anche quelli su voli internazionali: 747.404, +4,1 sul 2019 e +9,4% sul 2022". Un flusso costante, dunque, che continua ad aumentare. E che, con la monorotaia fuoriuso, ha dato vita al più classico degli ingorghi. "Un bel biglietto da visita per la città", conclude Ribecchi.