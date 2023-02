Il People Mover mette il cappotto Orario ridotto contro il freddo

di Paolo Rosato

Per oltre un mese il People Mover viaggerà a scartamento ridotto per poter installare un nuovo software. Una svolta che permetterà alla monorotaia di funzionare anche in condizioni climatiche avverse, per esempio anche durante e dopo quelle gelate che spesso hanno messo delle ‘pastoie’ al servizio del mezzo che in 7 minuti collega l’aeroporto dei treni allo stazione dell’Alta velocità. Da lunedì prossimo, 6 febbraio, e fino al 16 marzo, la navetta sarà in servizio dalle 7 alle 21, mentre dalle 5.40 alle 7 e dalle 21 a mezzanotte il collegamento sarà garantito attraverso bus-navetta. L’intervento, spiega la società di gestione Marconi Express, "è stato programmato in modo da contenere i disagi per gli utenti e non interferire con il traffico del Marconi".

Per questo, di domenica il People Mover sarà attivo dalle 7 alle 24, mentre il lunedì viaggerà dalle 5.40 alle 22. L’intervento, spiega ancora Marconi Express, consiste nell’installazione e nel collaudo del cosiddetto ‘Winter Mode’, cioè "un software che consentirà ai veicoli della monorotaia di essere condotti in automatico a velocità ridotta in caso di condizioni climatiche avverse, migliorando quindi il servizio per cittadini e utenti". Durante il periodo di sviluppo e test del programma sarà necessario effettuare alcune corse notturne, anticipa la società, ma "i veicoli arrecheranno il minor disturbo possibile alle abitazioni in prossimità del tracciato e le attività saranno condotte nel rispetto dei limiti acustici". Per questo, dei manifestini con gli orari sono state affissi ai portoni d’ingresso dei palazzi a ridosso dell’aeroporto. In funzione delle condizioni meteo, infine, "la programmazione dell’intervento potrà subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate".

All’attacco della monorotaia però va il gruppo consiliare comunale di Fratelli d’Italia. "Quella del People Mover non è nemmeno più un’odissea perché sembra uscita dalla penna di Ionesco, il maestro del teatro dell’assurdo – sferzano così il management Stefano Cavedagna, Manuela Zuntini, Francesco Sassone, Fabio Brinati e Felice Caracciolo, dopo aver saputo che la navetta viaggerà a scartamento ridotto per almeno un mese –. Questo significa, a rigor di logica, che chi da mesi difende a spada tratta il People mover e ha di recente approvato l’aumento di prezzo del biglietto, ha sempre saputo che quello che difendeva era un mezzo di trasporto fallato, che si fermava con il maltempo. Bastavano due gocce o un po’ di freddo e tutto si bloccava. Con che coraggio ora ci viene fatta sapere questa cosa – attaccano ancora i consiglieri –? A rendere ancora più paradossale la situazione è che negli orari di fermo del People mover, i passeggeri dovranno viaggiare in autobus, cosa che ci fa sorgere una domanda: ma il biglietto che dovranno pagare sarà sempre di 11 euro? A questo punto tanto meglio se vanno in taxi".