Il People Mover si ferma da domani al 14 marzo. Sostituito dal bus-navetta

Si ferma il People Mover. La società Marconi Express annuncia infatti che, dalle 21 di domani alla mezzanotte di venerdì 14 marzo, "il servizio su monorotaia sarà sospeso, come previsto dal programma di manutenzione volto a garantire la qualità del servizio".

Durante tale periodo, continua la nota di Marconi Express, "verrà ripristinata la resina sulla via di corsa e saranno eseguite altre lavorazioni minori, che sono state accorpate per ridurre il disagio per i passeggeri e interferire il meno possibile con il traffico dell’aeroporto Marconi in occasione delle festività e delle principali fiere". Il People Mover tornerà regolare alle 5,40 di sabato 15 marzo in vista del Cosmoprof, la manifestazione in programma alla fiera di Bologna dal 20 al 25 marzo.

Nel corso della sospensione del servizio su monorotaia, dalle 5,40 a mezzanotte di ogni giorno "il collegamento tra l’aeroporto e la stazione centrale, e viceversa, sarà effettuato attraverso bus-navetta" che faranno dunque la spola. I punti di partenza saranno: all’aeroporto, al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci.

I trasferimenti, conclude Marconi Express, "durano circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto. I costi e le modalità di acquisto dei biglietti per il servizio sostitutivo su bus-navetta sono i medesimi del servizio su monorotaia". Qualora l’intervento subisse variazioni, informazioni aggiornate saranno date sul sito e su tutti i canali di Marconi Express.

Il gruppo consiliare di FdI attacca: "Riteniamo che la durata di queste sospensioni sia eccessiva e incida negativamente sulla qualità del trasporto pubblico a danno degli utenti".