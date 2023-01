Il pericolo dei violenti su internet

Riflessione di Umberto Eco, quando all’Università di Torino ricevette la laurea Honoris causa in Comunicazione e cultura dei media: "I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli. Prima questi parlavano solo al bar senza danneggiare la collettività, ma venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel". Purtroppo il web concede la parola anche a schiere di odiatori di professione, a chi lancia pensieri violenti e chi fa il tifo, come nel caso dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi, per gli assassini. Come ha scritto il Carlino giorni fa i legali della famiglia di Alessandra hanno ottenuto l’oscuramento di una pagina Facebook, aperta il 27 agosto scorso, dove qualche sconsiderato, scriveva addirittura "Giovanni Padovani, un mito, una leggenda...". E nella stessa pagina comparivano le foto del calciatore, reo confesso del delitto. Gli iscritti per fortuna erano pochi, ma l’episodio è significativo. Gente che inneggia ad un assassino è potenzialmente pericolosa. La famiglia, sempre attraverso i propri avvocati, ha denunciato già altre 25 persone. Purtroppo il clima di violenza intorno alle donne in molti casi è alto e i femminicidi sono frequenti. L’invito alle donne è di non sottovalutare mai le situazioni di tensione quando ci sono minacce. Meglio una denuncia o una segnalazione (e un’indagine) in più che una in meno. Può salvare la vita.

