Il persicetano Furlani nominato vicepresidente della Federazione bocce

Il persicetano Francesco Furlani (nella foto) è stato nominato vicepresidente vicario della Federazione italiana bocce. Venerdì scorso, durante il consiglio federale, Furlani, già consigliere federale e presidente del Comitato regionale, ha ricevuto la nuova nomina. Si tratta di un riconoscimento che premia un cammino segnato da impegno costante, dedizione e passione per lo sport delle bocce.

"Nel corso della sua attività – spiega in una nota il Comitato regionale della Fib –, Furlani ha contribuito in modo determinante alla crescita e ai successi del movimento boccistico emiliano-romagnolo. Grazie ai suoi due mandati, la regione ha consolidato una presenza di rilievo nel panorama nazionale, distinguendosi sia a livello dirigenziale sia sportivo. Fondamentale è stata anche la sua profonda conoscenza delle istituzioni locali e la capacità di collaborare con le amministrazioni". Nel suo intervento, Furlani ha ringraziato il presidente Roberto Favre e l’intero consiglio federale per la fiducia accordata. "La nomina – aggiunge la Fib – rappresenta un traguardo importante, che celebra sia i successi personali di Furlani sia l’eccellenza costruita in Emilia - Romagna".

p. l. t.