Il pescatore fulminato sul Po. La figlia: "Ti amerò per sempre"

Rossano Bondioli (a destra) se ne è andato all’improvviso lasciando sgomenta la comunità di Malalbergo. È morto fulminato, domenica, a 74 anni mentre era con la moglie sul Delta del Po per pescare.

La punta di una delle sue canne da pesca, che usava sempre per dedicarsi al suo hobby da pensionato, si è impigliata in un cavo di un traliccio dell’alta tensione. Una scarica lo ha raggiunto e non gli ha lasciato scampo.

Commovente il ricordo della figlia su Facebook: "Ciao papi. L’amore è più forte della morte. ‘È molto doloroso perdere gli esseri che amiamo, ma è l’amore stesso che permette di superare questo dolore. Voi forse pensate al contrario che più si ama, più si soffre? Al momento sì, senza alcun dubbio. Ma se avete veramente amato un essere, la morte non può separarvi da lui: con il tempo si crea un’altra forma di relazione fra lui e voi, e lo percepite come una presenza costante. Dio non ha fissato limiti all’amore. L’amore è più forte della morte. Gli esseri che si sono amati di un vero amore non si lasciano mai: la loro anima supera tutti gli ostacoli della materia’".

Tantissimi i messaggi di condoglianze e vicinanza degli amici di Rossano Bondioli e della sua famiglia.

