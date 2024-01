Il pianista Arcadi Volodos: "Sento la responsabilità verso gli autori"

Il sempre ricco cartellone di Musica Insieme prosegue nel 2024 con nove appuntamenti assai variegati, distribuiti fino all’inizio di giugno. Nella consuetudinaria serata del lunedì, all’Auditorium Manzoni (ore 20.30), domani sarà possibile godere domani di un pianista di prim’ordine, il pietroburghese Arcadi Volodos (ph Borggreve), 52 anni, presenza regolare nei programmi bolognesi. Assiduo ospite delle maggiori orchestre internazionali, Volodos preferisce oggi dedicarsi al concerto solistico: "Posso così cimentarmi con grande piacere – ha dichiarato di recente – sia nella grande musica tedesca, sia in pagine più e meno note di Skrjabin e Rachmaninov. Per i prossimi anni ho in progetto l’esecuzione di tanto repertorio schubertiano, che affiancherò ad autori quali Brahms, Debussy, Liszt". E proprio a Schubert è dedicata la prima parte del programma di domani, con la Sonata in La minore (D 945) composta a 28 anni, sedicesima del suo catalogo ma prima in ordine di pubblicazione: con quasi 40 minuti di musica, è un classico esempio delle ‘divine lunghezze’ per le quali Schubert è tanto amato, e dell’estrema fantasia in cui la forma precostituita si destruttura, in tanto mare di musica, fra ingenua semplicità e divina grandezza. Una pagina che si direbbe dunque perfetta per l’indole solo apparentemente pacata del nostro pianista: "Quella che molti leggono in me come una sorta di calma olimpica – confessa Volodos – è in realtà uno stato di massima concentrazione. Non si tratta del nervosismo del giovane studente, ma di un momento di preparazione mentale, per dare il massimo di sé in un tempo molto limitato e al momento preciso. Quando ero giovane avevo molta più fiducia in me stesso, ma con l’età le nostre esigenze diventano inaccessibili. Cresce il senso di responsabilità nei confronti dei compositori, e non ci si accontenta mai". Nella seconda parte del concerto, Volodos propone invece pagine più estroverse: le ’Davidsbündlertänze’ (letteralmente ’Danze della lega dei compagni di David’) di Robert Schumann, che rappresentarono una presa di posizione estetica contro il cattivo gusto dei ‘filistei’ della musica, e la 13ª ’Rapsodia ungherese’ di Franz Liszt, condotta fra struggenti melodie popolari e funambolico virtuosismo accademico, proposta in una trascrizione dello stesso Volodos.

Marco Beghelli