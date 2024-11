Il piano di Marta Evangelisti. Sanità, trasporti e case accessibili: "Una commissione sulle alluvioni"

Marta Evangelisti, capogruppo regionale di FdI, gli ultimi giorni sono stati investiti dallo scontro tra il sindaco Lepore, la Prefettura e il governo, nato dalle manifestazioni dei ‘patrioti’ e degli antagonisti, che si sono scontrati con gli agenti della polizia, in città. Che ne pensa?

"Un sindaco che va in contrasto con la Prefettura è una vicenda che si commenta da sé. Ed è surreale che poi sia proprio Lepore, in altre circostanze, a invocare la solidarietà e la collaborazione tra Istituzioni. La manifestazione era stata regolarmente autorizzata: quanto accaduto dimostra che Bologna è una città ostaggio di collettivi, antagonisti e centri sociali che compiono atti di vera violenza con il placet di chi amministra e che addirittura scende in strada con loro".

Il centrosinistra sostiene che il governo stia sottofinanziando la sanità pubblica. Cosa state facendo e cosa, invece, vorreste fare in Emilia-Romagna?

"Questo è il Governo che ha investito di più nell’ultimo decennio. Nel 2022, al momento dell’insediamento del governo Meloni, il fondo sanitario nazionale era di 126 miliardi. Nel 2025 arriverà a 136,5 miliardi e nel 2026 a 140, 6 miliardi. Su tutto si può discutere, ma il centrosinistra dovrebbe avere almeno l’onestà intellettuale di non parlare di sottofinanziamento. Scontiamo purtroppo i tagli di scelte scellerate a livello nazionale ma soprattutto regionale. Vorremmo ripartire dalla medicina territoriale, valorizzando i medici di famiglia, ma anche quelli ospedalieri. Rafforzando questa rete si alleggerirebbero i pronto soccorso. In montagna abbiamo un tema preponderante di garanzia dei servizi sanitari. E poi dobbiamo lavorare per abbattere veramente le liste d’attesa: Bonaccini lo promise già nel 2019, ma non lo ha fatto".

Da consigliera regionale, cosa proporrebbe come primo atto in viale Aldo Moro?

"Certamente la richiesta di istituzione di una commissione speciale di inchiesta sulle alluvioni e sul dissesto idrogeologico. Credo sia un dovere nei confronti dei cittadini. Su questo, auspico la piena collaborazione di tutte le forze politiche".

Come fermare lo spopolamento dell’Appennino, valorizzando l’intero territorio regionale?

"In questi anni abbiamo ascoltato tanti buoni propositi rimasti sulla carta. Servono investimenti per le infrastrutture, strade sicure, collegamenti veloci. Abbiamo un problema cronico, atavico, sul sistema ferroviario della montagna. Per non parlare della banda larga, promessa e mai arrivata in alcune zone dell’Appennino. E poi servizi sanitari efficienti e un sistema dell’emergenza capillare anche qui. Noi intendiamo fare tutto ciò che è di nostra competenza per valorizzare la montagna, per garantire una reale fiscalità di vantaggio e servizi realmente competitivi".

L’emergenza abitativa pressa studenti, lavoratori e giovani famiglie. Idee in campo per contrastarla?

"L’emergenza abitativa va affrontata in ogni suo aspetto e a seconda delle differenti esigenze. Gli studenti devono poter trovare, anche attraverso il sistema degli studentati, camere o piccoli appartamenti a costi accessibili, lavoratori e giovani famiglie devono poter accedere ad agevolazioni importanti nel caso in cui decidessero di acquistare una casa. Servono da un lato politiche chiare di rigenerazione urbana, dall’altro occorre ragionare sugli incentivi per accendere mutui e, in altre parole, consentire l’incontro tra domanda e offerta. Sono tutti temi complessi, sui quali intendiamo lavorare senza pregiudizi e condizionamenti ideologici".

Sul piano della mobilità, in caso di elezione, cosa cambierebbe?

"Occorre un confronto serio e sereno sul piano dei trasporti regionale. Questo significa che bisogna essere pronti anche a cambiare ciò che ormai è obsoleto, puntando invece su opere strategiche. Tutte opere che devono incontrare il gradimento dei territori e della popolazione. Ho intenzione di adoperarmi per l’abolizione di Bologna Città 30, che contrasta con i principi del piano di trasporto locale, oltre a rendere impossibile la vita a cittadini e lavoratori".