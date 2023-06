Il piano di Philip Morris "Investiremo a Bologna centinaia di milioni"

Philip Morris farà "un importantissimo investimento di centinaia di milioni" a Bologna. Così Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia e presidente Europa sud occidentale di Philip Morris International, al ‘Forum in masseria’, nel corso di un dibattito a cui era presente anche il ministro Adolfo Urso. Il nuovo investimento – ha precisato – partirà da quest’anno e proseguirà nei prossimi "per fare prodotti di ultimissima generazione, che ancora non esistono sul mercato mondiale. Li facciamo in Italia con il genio e i macchinari italiani, perché oggi su questa filiera l’Italia ha davvero tantissime possibilità di crescita". Hannappel ha aggiunto che "Bologna è il nostro cuore pulsante".

Nel nostro territotio, Philip Morris è presente dal 1963 con il sito produttivo di Zola Predosa e, "grazie alle competenze sviluppate negli anni, dal 2016 ha ampliato la sua presenza in Emilia-Romagna con l’apertura dello stabilimento produttivo nella zona industriale di Crespellano. Frutto di un investimento di oltre un miliardo di euro, Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna – si legge nel sito dell’azienda – è il centro di eccellenza per la formazione del personale, la prototipazione e la produzione su larga scala dei prodotti del tabacco senza combustione, tra cui gli stick di tabacco per il dispositivo elettronico IQOS". Gli stick di tabacco prodotti a Bologna, infine, "sono commercializzati da Philip Morris Italia nel Paese, oltre a essere esportati in molti altri mercati".