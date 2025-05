Il piano di restyling del Pd. Mazzoni rivendica i risultati: "Restituite 25 sedi, non 31"

Il Congresso Pd incombe. E le manovre per trovare una candidatura unitaria – che metta d’accordo le anime dem – sono iniziate. Obiettivo: trovare la quadra entro la Direzione del 12 maggio. Non è un segreto che, proprio per i malumori dell’area riformista del partito, le quotazioni per il bis di Federica Mazzoni siano in ribasso. La prima segretaria donna della Federazione bolognese, però, non pare intenzionata a farsi da parte. E ieri, in un lungo video sui social, rivendica di aver fatto arrivare in porto nei tempi (la dead line era il 30 aprile) il piano di riorganizzazione dei circoli Pd, mettendo in sicurezza i conti dem (gravati da 4 milioni di debiti con Fondazione Duemila e Immobiliare Castello). "Grazie a un’attenta gestione e alle assemblee coi circoli abbiamo restituito alla Fondazione non 31, come previsto, ma 25 sedi", dice Mazzoni. Che sottolinea come con la sua gestione "sia stato risolto un problema che si trascinava e che è cresciuto dal 2007, anno di fondazione del Pd", evidenziando come "tutto il gruppo dirigente si sia fatto carico, firmando un documento all’unanimità, di sanare il partito". Abbiamo garantito – continua Mazzoni – "un futuro alla nostra azione politica liberandoci da pesi economici e gestionali non più sostenibili". Non a caso, la segretaria ricorda, in una sorta di mozione degli affetti, che "nessuno verrà abbandonato" e, ringraziando Pd nazionale e locale, vicesegretari e circoli, ripete più volte come il risultato sia stato raggiunto "insieme". Un messaggio, non tanto nascosto, a chi l’ha definita "divisiva" (come l’assessora dem Irene Priolo). Mazzoni, a dispetto di chi invoca "una nuova stagione" e vede tra i nomi in pole la responsabile Organizzazione Giulia Caciolli (sebbene si sia sfilata dicendo "di non essere della partita"), annuncia anche location e date della Festa dell’Unità. Ballato l’ultimo valzer al Parco Nord, sarà il Parco Cevenini a Borgo Panigale Reno, infatti, a ospitare la kermesse Pd che – anticipa la segretaria – "si terrà dal 29 agosto al 21 settembre".

Per quanto riguarda i circoli, la maggior parte delle cessioni riguarda le sedi dell’hinterland. Tornano, infatti, a Fondazione e Immobiliare, solo tre circoli bolognesi: il Galvani (quello di Romano Prodi, ndr); il Bizzarri-Giovannini di via Emilio Lepido, il Dossetti di via Gaspari. Alla Fondazione vengono restituite le sedi di Malalbergo; Minerbio (ma è stata trovata un’altra sede); Sant’Agata; Monterenzio; Pianoro; Castiglione dei Pepoli; Castel D’Aiano; Lizzano; Casalecchio (via Giordani); Zola e Valsamoggia. L’Immobiliare, invece, torna proprietaria degli immobili di San Giovanni in Persiceto; Galliera e Pieve di Cento (ma sono state trovate sedi alternative); Pianoro (via Andrea Costa e Botteghino di Zocca); Camugnano; Marzabotto; Casalecchio (via Cimarosa); Crespellano (sia via Dante Alighieri, sia via Garibaldi). Per Casetta Rossa – che ingloba il circolo Andrea Costa – l’accordo prevede di lasciare l’immobile solo nel momento in cui è stata trovata un’altra sede.