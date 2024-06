"Il piano di riequilibrio finanziario può essere migliorato e mitigato"

Alessandro Poluzzi, già assessore nella giunta Pezzoli, con la sua civica appoggiata dai dem ha conquistato la poltrona da primo cittadino di San Pietro in Casale con il 44,03 per cento dei voti e, da subito, si è messo al lavoro per il Comune. "La priorità assoluta è migliorare il piano di riequilibrio finanziario, mitigando le azioni di razionalizzazione mediante azioni mirate al recupero degli insoluti. Oltre a ciò, lavoreremo da subito per completare importanti investimenti come il nuovo asilo nido ’La Casa sull’Albero’ e il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, con il quale vogliamo dare nuovo impulso alle politiche per il diritto alla casa".

"Credo fortemente nel lavoro di squadra – aggiunge Poluzzi –, cercando di strutturare una giunta composta da persone di esperienza, valori comuni e competenze multidisciplinari. Mauro Cammarata (ex dirigente del Comune di Bologna, ndr) sarà assessore al Bilancio, Personale e Pnrr, Nara Berti all’Ambiente, Agricoltura, Servizi cimiteriali, Riccardo Marchetti alla Cultura, Politiche giovanili, Informatica, Comunicazione, Legalità, Innovazione e Promozione del territorio. Gelorma Belmonte sarà assessora ai Servizi Sociali e Scolastici e Andrea Neri allo Sport, all’Associazionismo e Volontariato". "Ho deciso in primis – conclude il sindaco – di mantenere le deleghe al Commercio, Artigianato e alle Attività produttive, in quanto credo in questi anni di aver maturato una cospicua esperienza e di aver lavorato con profitto alla valorizzazione degli operatori economici del territorio. Oltre a ciò, mi occuperò in prima persona di lavori pubblici e urbanistica, poiché credo che proprio dalle decisioni in tali ambiti si disegni il futuro del nostro paese. Infine, ma non meno importante, terrò personalmente i rapporti con la Polizia Municipale e la Protezione Civile. Sono stati due mesi faticosi ma nel contempo esaltanti. Oltre alla dialettica politica, questa campagna elettorale mi ha permesso di dedicare tanto tempo all’ascolto di cittadini, associazioni, operatori economici. Abbiamo cercato di tradurre settimane dedicate al dialogo costruttivo nei punti del nostro programma".

Zoe Pederzini