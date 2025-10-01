Il piano in San Felice e i lavori in Corticella: "Li stanno rifacendo"

È la settimana del giudizio in via San Felice. I lavori della linea rossa si allargano e i ritocchi "a fisarmonica" sono pronti a partire. Da venerdì il cantiere si sposta nel tratto tra le vie de’ Coltellini (compresa) e Marconi, lasciando il transito alle auto nel segmento precedente, quello tra via dell’Abbadia e de’ Coltellini stessa. È qui che saranno predisposti gli stalli per la sosta, i posteggi per il carico e scarico merci e la possibilità di invertire il senso di marcia. Per garantire il deflusso, infatti, via dell’Abbadia diventerà temporaneamente a doppio senso per poter raggiungere via delle Lame attraverso vicolo Otto Colonne. Poi, dalla prossima settimana, cambierà tuto: il tratto tra le vie dell’Abbadia e de’ Coltellini verrà chiuso dal 10 ottobre, cioè quando verrà riaperta la porzione di San Felice compresa tra via Paradiso e via dell’Abbadia, dove verranno trasferite le aree di sosta.

Ma è dal primo novembe che cambierà tutto: per la grande gioia di residenti e commercianti, verrà riaperto al traffico il tratto di San Felice da via Riva di Reno e via dell’Abbadia, che tornerà percorribile a senso unico come una volta, quando i cantieri del tram erano solo una nube all’orizzonte. Resterà invece interdetta al traffico la porzione successiva, quella che arriva fino a via Marconi. In sostanza, bisognerà aspettare ancora un mese per vedere tornare una parvenza di normalità, ma soprattutto il passaggio di auto e moto. Per il grande ritorno degli autobus, invece, non ci sono novità: da quanto filtra il Comune ha effettuato in accordo con Tper le prove tecniche in strada e gli abitanti di San Felice e dintorni attendono trepidanti buone nuove. Si era parlato di ripristinare forse la linea 23, ma in ogni caso l’idea era quella di far passare i mezzi nel tratto di carreggiata senza binari, dalla Porta a via Riva di Reno, con successiva svolta a sinistra all’incrocio. Intanto sono tornati i parcheggi, 27, che tuttavia per chi vive in zona "non bastano".

Non c’è solo la ‘Rossa’, però, che si appresta a vivere una delle sue fasi più calde. C’è ovviamente la linea verde, che accelera in Corticella per chiudere – al pari della sorella – entro giugno 2026. E i residenti, attentissimi, continueranno il nuovo impiego di umarells per mesi. Come quelli che, negli ultimi giorni, hanno storto il naso di fronte ai lavori e alla convinzione che un tratto della linea verde appena realizzato sia stato smantellato per metterci di nuovo le mani.

I due punti nel mirino sono quello davanti alla farmacia Bettini, in via di Corticella, e in piazza dell’Unità, all’angolo con via Ferrarese, dove i residenti sono convinti che gli operai siano tornati a scavare proprio lì dove avevano appena asfaltato.

Dal Comune, tuttavia, rassicurano: nessun intoppo e nessun intervento da rifare. Davanti alla farmacia, nello specifico, le operazioni in corso riguardarebbe un allaccio del gas, che secondo Palazzo d’Accursio vengono sempre fatti in parallelo da una parte e dall’altra della strada, in contemporanea, con la conseguenza che spesso si finisca per agire su aree già sistemate. Non si tratta però di cantieri già finiti, puntualizza il Comune, ma di lavori ancora in corsa che, in sintesi, non vengono rifatti.

Sempre guardando alla linea verde, ieri è scaduta anche la proroga del bando per i ristori alle attività colpite dai cantieri. Un posticipo che i commercianti della zona avevano chiesto a gran voce: si ipotizza un bacino di beneficiari di almeno 460 imprese, che hanno potuto presentare progetti di riqualificazione dei locali e altre iniziative in forma autonoma (con contributi fino a 5.000 euro) oppure in forma associata (fino a 10.000 euro). Ma gli indennizzi non potranno superare in ogni caso il 90% delle spese previste, che comprendono anche locazioni e utenze (in misura non superiore al 50%). Un’iniezione di fiducia in attesa che passi la tempesta perfetta.

Francesco Moroni