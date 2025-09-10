Il piano Piantedosi: "Un nuovo Cpr in città per gli spacciatori. Taser anche alla Locale"

Un Cpr per rimpatriare gli spacciatori, taser agli agenti di polizia municipale, nessun arretramento sulle zone rosse, un presidio fisso in Bolognina e un aumento di agenti, oltre all’adozione – da parte del Comune – del regolamento per l’individuazione delle aree cittadine dove applicare i cosiddetti daspo urbani. Ecco il pacchetto di misure del Viminale per Bologna che il Carlino aveva in parte anticipato e che il ministro Matteo Piantedosi, in un lungo colloquio con il nostro giornale, annuncia alla città e sottoporrà all’attenzione del sindaco Matteo Lepore. "Constato che le interlocuzioni tra Prefettura e Comune su questi punti devono aver già sortito qualche effetto positivo, visto che il sindaco Lepore, prima ancora di rispondere formalmente su questa e altre proposte, ha pubblicamente trasformato questa mia iniziativa in una sua richiesta – dice Piantedosi –. Voglio anche ricordare che, da quando sono alla guida del Viminale, a Bologna sono stati destinati oltre 2 milioni e 600mila euro per la sicurezza urbana e circa 100mila euro per progetti a favore della sicurezza degli anziani. Confido che siamo stati spesi correttamente".

Piantedosi proporrà a Lepore un lavoro concreto, al di fuori degli equivoci dialettici: "È quantomeno contraddittorio un sindaco che invoca i poliziotti ma non prende posizione con chi, nella sua stessa giunta, manifesta con quegli stessi antagonisti che attaccano e insultano gli uomini e le donne in divisa", dice il ministro. Il sindaco Lepore ha detto che questa è l’amministrazione che ha fatto meglio sulla sicurezza negli ultimi 30 anni, chiedendo agenti e mezzi, ad esempio in Bolognina e chiede al Viminale un "approccio pragmatico" e che "lo Stato faccia di più". Piantedosi è netto: "Colgo una contraddizione. Il sindaco Lepore a volte dice che ha fatto molto bene sulla sicurezza ma, contemporaneamente, fa affermazioni che tendono a definire la sicurezza di Bologna come un disastro. Va evidenziato peraltro che per i trent’anni precedenti ha governato la sua stessa parte politica, esclusa l’esperienza di Giorgio Guazzaloca, da ultimo con lui stesso impegnato in giunta". Altro nodo, è quello degli organici: "L’attenzione che il governo ha dedicato alla città di Bologna è testimoniata da numeri inoppugnabili: nel 2021 quando Lepore diventa sindaco, prima era stato assessore, nella città metropolitana di Bologna c’erano 3.963 operatori delle forze dell’Ordine. Al 31 dicembre 2024 il contingente arriva a 4092. Incremento dovuto tutto alle iniziative di questo Governo. È strano, pertanto, che le polemiche sugli organici vengano sollevate solo oggi. Ai tempi non ricordo attacchi del sindaco Merola o del suo assessore Lepore in merito alla carenza di uomini e mezzi garantiti dal Viminale. Forse a loro quel contingente di agenti andava bene perché il Governo era sostenuto dal Pd. Eppure adesso Merola e Lepore polemizzano come se Bologna fosse una città sguarnita e abbandonata a sé stessa".

Il ministro rimarca come "non siano mancate le ripetute operazioni di polizia che hanno portato a decine di arresti in Bolognina e non solo. Talvolta sono avvenute con numeri così importanti da richiedere la collaborazione interforze e della polizia locale per il trasferimento degli arrestati in questura. Circostanza che ha indotto rappresentanti del Comune a sostenere che la polizia aveva bisogno di mezzi altrui per fare il suo lavoro, sottacendo l’importanza, al contrario, di un lavoro congiunto. Io rivendico il lavoro svolto dalle forze di polizia che a Bologna hanno arrestato negli ultimi mesi decine di spacciatori, come mai in passato. L’andamento delle attività di contrasto allo spaccio è aumentato in maniera evidente: 1.133 arrestati nel 2021, 1.269 nel 2024".

Rivendicando la scelta delle zone rosse ("Nacquero con me prefetto a Bologna e le condivisi con l’allora sindaco Merola. Raggiungemmo dopo qualche mese l’importante risultato di ripristinare l’ordine nel parco della Montagnola che, successivamente, fu destinato a proficue iniziative sostenute dall’associazione dei commercianti, con beneficio per tutta la cittadinanza"), Piantedosi infine risponde così alle critiche di queste settimane: "Ritengo prioritariamente importante intervenire a difesa del lavoro delle forze dell’ordine, perché ne conosco le difficoltà e l’impegno instancabile. Avverto poi sempre il bisogno, anche da ministro dell’Interno, di lavorare per la sicurezza e per il benessere di Bologna, che è la mia città di elezione e che porto sempre nel mio cuore".

