Il piano post alluvione. Dossier Comune-Regione. Ecco le ipotesi in campo

La mappatura del sistema idrico bolognese è in corso. Dal Ravone agli altri canali che scendono dai colli. Dopo il sopralluogo del sindaco Matteo Lepore col presidente della Regione Michele de Pascale nelle zone alluvionate, le date da segnare in rosso sono il 20 e il 28 gennaio, quando partiranno le prime assemblee coi cittadini al cinema Bellinzona.

In quell’occasione, spiega l’assessore alla Sicurezza idralulica Daniele Ara, verranno illustrati gli interventi e gli scenari futuri, contenuti in un piano complessivo condiviso con la Regione. Moro. La sinergia Palazzo d’Accursio-Viale Aldo Moro si concretizzerà in una proposta condivisa: una riunione tecnico-politica già c’è stata e, poco prima dell’assemblea del 20, è attesa qualche anticipazione con alcune ipotesi in merito agli interventi da mettere in campo.

Insomma, il confronto sul dossier che mira a ridisegnare il sistema delle acque bolognesi è partito. Due le direttrici: la prima, quella relativa alla manutenzione immediata, a partire dalle tombature del Ravone che mira, quindi, a identificare i punti di ’rottura’ e "come sistemarli", dice Ara; la seconda guarda al medio e lungo periodo e "punta a trovare soluzioni per trattenere l’acqua in collina evitando che arrivi in città", come successo nello scorso ottobre.

Da qui, si stanno vagliando una serie di ipotesi per trovare soluzioni ad hoc per la rete dei canali, tarata su una portata d’acqua molto inferiore rispetto a quella di oggi. L’obiettivo è scrivere un accordo di programma Comune-Regione per un vero e proprio cambio di passo, ma intanto già si stanno vagliando alcune possibili accorgimenti.

Tra le idee emerse negli ultimi mesi, oltre alle casse d’espansione, nella zona del Meloncello, c’è la valutazione di micro canali sotterranei che, in caso di emergenza, aiuterebbero a convogliare l’acqua in eccesso verso il Reno; la possibilità di allargare il letto del rio Meloncello nel tratto in collina, nell’area boscosa, e si valuta anche la possibilità di scoperchiare il corso d’acqua, così da offrire uno sfogo ulteriore in caso di precipitazioni eccezionali. Anche per la zona Saragozza, dove il Ravone è esploso, si valuta l’allargamento di parte delle tombatura dei canali sotterranei che passano sotto via Irma Bandiera, ma anche di deviare parte delle acque del Ravone nel Reno.

Uno dei nodi, in tutti questi ragionamenti tecnici, "è quello dei canali coperti di competenza dei privati, un problema enorme per la sicurezza della città", ha detto l’altro giorno Lepore durante un evento in Sala Borsa. Per provare a mettere in sicurezza la città "dovremo intervenire sull’intero sistema, stavolta non sarà come via Saffi, perché intervenendo in modo puntuale sposteremmo semplicemente il problema ai cittadini che vivono 500 metri prima o 500 metri dopo". Per il sindaco si tratta di interventi che avranno bisogno "di tempo", perché "dobbiamo farli insieme ai privati, ma dobbiamo proteggere la popolazione, investendo sulla protezione civile, mettere sensori, perché se vivi in zone alluvionali devi avere le porte a tenuta stagna".

Nella lista degli interventi sul tavolo, poi, c’è quella del Fondo per la riparazione e l’adattamento climatico: le prime risorse le metterà il Comune a febbraio, a seguito di una variazione di bilancio, poi si cercherà di attrarre altri fondi sul modello della racolta fondi attivata per la salvare la Garisenda.

Rosalba Carbutti