"Il piazzale è abbandonato"

Righe bianche dei parcheggi illeggibili, buche come crateri in mezzo alla strada, piano sosta tutto da rivedere. È quanto trovano ogni giorno automobilisti e pedoni nel piazzale antistante la stazione ferroviaria Ronzani in pieno centro. "Una vera e propria situazione di degrado e incuria – denuncia sulla pagina Facebook della Lista civica il suo capo gruppo Bruno Cevenini – eppure la zona della Stazione di via Ronzani è uno dei biglietti da visita della nostra città, è il punto nevralgico, il centro di tante attività che insistono su vie strategiche come via Ronzani, via Marconi e via Porrettana, che coinvolgono strutture ed eventi come il mercato settimanale e la Casa della Salute". E Andrea Tonelli, altro consigliere della Lista civica, aggiunge: "Casalecchio deve poter accogliere e invitare le persone a fruire degli spazi, dei servizi e delle attività che tanto bene sa offrire. L’attuale amministrazione comunale dovrebbe dare la possibilità di sostare in zone che non suggeriscano incuria o abbandono, magari ripensando i tempi dei dischi orari. È troppo breve la sosta consentita solo per mezz’ora nella zona della stazione Ronzani. Il tempo più consono per poter lasciare ferma l’auto potrebbe essere almeno di 60 minuti. O di 90, in modo da non far nascere nei consumatori l’idea che Casalecchio non è più sinonimo di ’prendere la multa’".

