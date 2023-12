Il Piccolo coro a Montecitorio

Nel sessantennale dalla fondazione, il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano – assieme al Coro di Voci Bianche dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia – si esibirà a Montecitorio oggi alle 16 in un evento promosso dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana dal titolo: Canto di Natale per la pace. L’evento, condotto da Tiberio Timperi, sarà poi trasmesso su Rai1 sabato 23 dicembre alle 11.20 e sulla webtv della Camera e ci saranno circa 400 bambini. Inoltre, il 25 dicembre alle 9.40 andrà in onda Lo Zecchino di Natale: il tradizionale appuntamento dall’ Antoniano per festeggiare assieme al Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. A condurre sarannoCristina D’Avena e Paolo Belli, con Nunù.