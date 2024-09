Il Piccolo Coro dell’Antoniano si esibisce il 28 in piazza Brasa

Un sabato con le inconfondibili voci del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, diretto da Sabrina Simoni, che si esibirà nella piazza di Gaggio Montano. L’appuntamento è in programma sabato 28 settembre in piazza Brasa dalle 17. L’evento è organizzato da Cna Bologna e dal Comune di Gaggio e, come avviene quando si esibisce il Piccolo Coro, lo spettacolo si unisce alla solidarietà. Al termine del concerto infatti Cna devolverà all’Antoniano fondi a sostegno della sua mensa che ogni giorno offre un pasto gratuito a oltre 300 persone in condizioni di povertà e che ogni mese aiuta e accoglie quasi 2.000 persone in difficoltà.

Si tratta di un evento molto atteso, il Piccolo Coro infatti è da tempo che non si esibisce nelle località montane bolognesi.

Sarà un concerto molto speciale per la direttrice del Piccolo Coro Sabrina Simoni, la cui famiglia quando era bambina veniva in villeggiatura proprio a Gaggio Montano.

Le bambine e i bambini del Piccolo Coro si esibiranno sulla scalinata che si affaccia su piazza Brasa, che potrà ospitare centinaia di persone comodamente sedute. L’ingresso alla piazza è gratuito, in caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa parrocchiale di Gaggio Montano.

Un particolare ringraziamento va alla Pro Loco di Gaggio Montano che organizzerà la cena per i bambini del Piccolo Coro con le loro famiglie nella Pineta Sisto Buffon di Gaggio Montano. E ai tanti che hanno sostenuto questa iniziativa, di grande valore per aumentare l’interesse verso le località dell’Appennino e per Gaggio Montano in particolare: Autofficina Lenzi Giorgio, Autolavaggio Esse due, Bcc Felsinea, Belief+, Calzature Bicchecchi, Cinotti, Company Trasporti, Comur, Elettroforniture Alto Reno, Espande Network Immobiliare, Romanelli, Valdauto, Zucchini.