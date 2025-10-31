Il piccolo Rayan morto nello schianto. Omicidio stradale, centauro indagato

Morte del piccolo Rayan Murrizi, indagato il motociclista che quella sera avrebbe provocato l’incidente. Subito dopo lo schianto in cui perse la vita il piccolo, di appena sette anni, la procura aveva aperto un’inchiesta, con il fascicolo in mano al pm Giampiero Nascimbeni. E ora, il 46enne di Malalbergo che era alla guida della moto è indagato per omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto la settimana scorsa, attorno alle 19.45 del 22 ottobre lungo la statale 64 Porrettana. L’asfalto quella sera era bagnato. Il piccolo Rayan era in auto a fianco al padre, sul sedile anteriore, con la cintura allacciata, ma non avrebbe avuto il seggiolino per i bambini.

Lo schianto terribile si è verificato fra Granarolo e Minerbio, all’altezza di un distributore di benzina: il bambino viaggiava sulla Volkswagen Corrado del padre, mentre l’altra auto, una Renault Clio, era condotta da un 20enne residente a Minerbio. L’auto del 20enne procedeva in direzione Ca’ de Fabbri, l’altra, quella di Murrizi, andava verso Lovoleto.

Tutto è avvenuto in una manciata di istanti. Stando ai primi rilievi svolti dai carabinieri sul luogo dell’impatto, le vetture si sarebbero scontrate dopo che il papà di Rayan avrebbe sterzato per evitare quella moto, una Honda 500X che, provenendo dalla direzione opposta, ha svoltato all’improvviso per accedere al distributore di benzina senza dare la precedenza, stando ai primi rilievi. Alla guida della moto c’era appunto il 46enne di Malalbergo. A quel punto il papà di Rayan avrebbe sterzato bruscamente per evitare di andare a sbattere contro la moto e così avrebbe invaso con l’auto la corsia della direzione di marcia opposta. L’impatto con la Clio è stato quindi inevitabile.

Le indagini sono svolte dai carabinieri del Norm di San Lazzaro.

La scomparsa improvvisa di Rayan Murrizi ha suscitato profonda commozione e vasto cordoglio in tutto il territorio bolognese.

Il piccolo, nato a Carpi, nel Modenese, viveva con la famiglia a Ca’ de Fabbri, una frazione di Minerbio, e aveva due sorelline, una più grande e l’altra nata da poco. Una famiglia ben integrata, titolare di una carrozzeria. Ora, proseguirà l’inchiesta della Procura al fine di accertare tutte le responsabilità.

Chiara Gabrielli