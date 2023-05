’Il piede destro di Byron’: giallo in salsa veneziana con Alberto Toso Fei

Tra Sherlock Holmes e Dylan Dog, vede la luce il primo romanzo di Alberto Toso Fei, uno dei più grandi conoscitori della storia, dei misteri e delle leggende della Serenissima. Oggi alle 18,30 all’Ambasciatori di via Orefici infatti, Carlo Lucarelli presenta con l’autore ’Il piede destro di Byron’ (ed Marsilio). Alberto Tosi Fei, scrittore e saggista che su Venezia ha scritto decine di libri di successo, ora ’vira’ sul giallo, mettendo in campo un nuovo investigatore che parla veneziano e muove le sue indagini nella Venezia di oggi, del turismo di massa e dell’acqua alta, ma anche in quella del mito e della leggenda: il giornalista Alessandro Nicoli.