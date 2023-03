Il Pincio imbrattato Raid serale dei vandali Le scale della Montagnola ricoperte di scritte

Un raid vandalico lampo. Con la parete del Pincio della Montagnola utilizzata come fosse il diario di un ragazzino di terza media. Scarabocchi, scritte, tutti vergati nella sera di venerdì con una bomboletta di vernice blu sul muro di arenaria e marmo che dà su via Indipendenza. Gli ignoti writers, probabilmente alcuni dei ragazzini che passano i loro pomeriggi appollaiati sulle scale che portano al parco, a quanto pare hanno usato il muro per scrivere qualsiasi cosa venisse loro in mente: alcuni hanno lasciato sulla parete l’omaggio alla squadra del cuore (‘Juve’), altri alla città di origine (sono almeno due le scritte ‘Sfax’, città in Tunisia), fino a scrivere nomi di ragazze e vergare anche enormi cuori.

Una bambinata di pessimo gusto, probabilmente. Che avrà un prezzo altissimo per tutta la comunità bolognese, visto che il costo per la sistemazione di un simile sfregio non sarà certo basso. Il Comune ha già segnalato il vandalismo e adesso c’è da capire quali saranno i tempi necessari alla pulitura della parete. Un lavoro non semplice, in particolare per la parte in arenaria, una pietra porosa che assorbe la vernice, per cui sarà necessario un intervento più invasivo.

Il Pincio della Montagnola è stato restaurato più volte, con diverse tipologie di lavori. Nel 2016, con una spesa di 70mila euro, erano state sistemate sia le scalinate che la fontana al centro dell’ingresso principale su piazza VIII Agosto e quella all’interno del parco.