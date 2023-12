Il Pincio restaurato torna all’antico splendore

Lungo la via don Giorgio Pederzini sono stati inaugurati i lavori di recupero del viale attiguo ai giardini pubblici che, nella parte alta, hanno interessato il complesso monumentale denominato ’ Pincio’. Al taglio del nastro tricolore del sindaco Giuseppe Argentieri, accompagnato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Giovanni Facciorusso, sono seguiti vari interventi degli esperti a descrizione dei lavori eseguiti. A conclusione, una breve presentazione a cura dell’Associazione di scalpellini ‘Fulvio Ciancabilla’. Un grande lavoro, impreziosito da un’interessante mostra di stampe, recante la riproduzione di vecchie cartoline e foto di Vergato.

"Il Pincio di Vergato è stato riportato al suo splendore, così come fu pensato negli anni 20 quando fu realizzato - spiega il sindaco Giuseppe Argentieri -. E’ un intervento che non solo riqualifica l’aspetto strutturale e storico di questa parte di Vergato, ma che va inoltre a riportare nella popolazione un sentimento identitario importantissimo per la nostra comunità. Un intervento da sempre dibattuto e sollecitato, voluto fortemente dalla nostra comunità e realizzato dalle aziende del territorio, in collaborazione con i nostri scalpellini, custodi di una preziosa arte da preservare. I lavori sono stati realizzati grazie a un finanziamento sulla legge 41 che ha comportato 57.000 euro di risorse destinate al restauro e la legge straordinaria della Regione con 200mila euro, più altri 200.000 euro circa provenienti da risorse comunali. Quindi un intervento di grande importanza che va ad aggiungersi a tutta una serie di lavori che in questi anni stiamo realizzando per il rilancio del capoluogo e di tutto il territorio di Vergato".