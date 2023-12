’Il pipistrello’ chiude l’anno del Comunale

L’ultima produzione del Teatro Comunale per la Stagione d’opera 2023 s’inserisce perfettamente nel clima di festa che annuncia la fine d’anno: non un’opera propriamente detta, ma una operetta, la regina delle operette, innalzata a capolavoro assoluto dal re del valzer Johann Strauss jr. che ne compose la musica nel 1874. Stiamo ovviamente parlando del Pipistrello, che andrà in scena questa sera al Comunale Nouveau (ore 20), con repliche fino al 30 dicembre: regia di Cesare Lievi (che ritorna dopo il Peter Grimes del 2017), direzione orchestrale di Sasha Yanchevych (già applaudito nel concerto sinfonico dello scorso novembre) e una lunga lista di cantanti, fra i quali spiccano i soprani Desirée Rancatore e Anais Mejías, i tenori Mert Süngü e Matteo Falcier, il mezzosoprano Miriam Albano, il baritono Birger Radde, con la partecipazione straordinaria del comico Vito nel ruolo soltanto recitato del carceriere e la collaborazione della Bernstein School of Musical Theater di Bologna per le parti danzate. Il Pipistrello trae il suo titolo bizzarro dal travestimento per uno scherzo di carnevale in attesa ancora di vendetta, che diviene il fulcro della vicenda. "Il mio Konzept di regia – commenta Lievi presentando lo spettacolo già andato in scena lo scorso anno al Carlo Felice di Genova – nasce dall’idea che il titolo completo potrebbe essere Il pipistrello, ovvero Lo struzzo. Tutti i personaggi di questo spettacolo sono infatti ‘struzzi’: si ingannano a vicenda, si tradiscono, sono sleali tra loro e però non vogliono vedere la realtà della situazione, non vogliono vedere ciò che realmente sono. Ingannando sé stessi mettono continuamente la testa sotto la sabbia. Forse non possono sopportare la propria realtà, perché se la riconoscessero capirebbero che non possono continuare a vivere così".

Il ’pipistrello’ manca a Bologna da quasi mezzo secolo; ma questa nuova produzione si ricollega idealmente a quello spettacolo del 1977, che tanto successo riscosse da venir replicato nella stagione successiva: andava infatti in scena nella Sala Europa, oggi EuropAuditorium, posta a fianco del Comunale Nouveau che ospiterà le nuove rappresentazioni, e si avvaleva di una briosa e intelligente traduzione del libretto commissionata per l’occasione a Gino Negri, che inaspettatamente viene ripresa ora per l’esecuzione in italiano delle parti cantate (mentre i dialoghi parlati sono riadattati dallo stesso Lievi). La scelta è inaspettata perché 50 anni fa mancava la pratica dei sopratitoli con la traduzione dei testi e quasi tutto si eseguiva in lingua italiana, mentre oggi la proposta di un’opera musicale in traduzione sottintende una scelta forte, legata evidentemente al genere dell’operetta, che con i suoi dialoghi parlati e ricchi di frasi scherzose guadagna non poco da una comprensione immediata della parola. Sarà dunque anche un modo per riattivare la memoria su Negri, poliedrica figura di compositore e divulgatore musicale finissimo, oggi purtroppo quasi dimenticato.

Marco Beghelli